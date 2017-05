Trump dice tener "derecho" a compartir información sobre terrorismo con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adjudicó el "derecho absoluto" a compartir con Rusia "datos relativos al terrorismo", luego de que el diario Washington Post divulgara que el mandatario le reveló al Kremlin material clasificado sobre la agrupación Estado Islámico (ISIS), lo cual a su vez motivó que los demócratas exigieran una investigación al Congreso. El periódico indicó que Trump le dio información secreta sobre ISIS al canciller ruso, Sergei Lavrov, que apuntaban a la posibilidad de que los yihadistas utilicen ordenadores portátiles para realizar algún tipo de ataque en vuelos comerciales.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, teniente general H.R. McMaster, replicó que "el artículo es falso" y que Trump no reveló "fuentes, métodos u operaciones militares" a Lavrov, al que recibió la semana pasada en el Despacho Oval. "Yo estaba ahí, no sucedió", insistió McMaster en conferencia de prensa.

En dos tuits que emitió Trump para justificarse, no dijo si la información que dio a Lavrov era secreta. "Como presidente quise compartir con Rusia (en un evento abierto de la Casa Blanca), como es mi derecho absoluto, hechos sobre terrorismo y seguridad aeronáutica", tuiteó el jefe de Estado norteamericano.

Tampoco la Casa Blanca negó que la información fuera clasificada: McMaster aseguró que Trump no hizo nada "inapropiado" ni puso en riesgo la "seguridad nacional", pero no respondió a una pregunta sobre si la información compartida por Trump era o no secreta. "No decimos qué es clasificado y qué no es clasificado".

El líder de la minoría demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, desestimó las desmentidas y exhortó a la Casa Blanca a publicar las transcripciones de la reunión y hasta tanto eso suceda, consideró que "el pueblo estadounidense dudará con razón si su presidente puede manejar los secretos más delicados de nuestra nación".

El Post acotó que la Casa Blanca inmediatamente informó a la Agencia Central de Inteligencia y a la Agencia de Seguridad Nacional para reducir el impacto de las revelaciones que podría afectar a la capacidad de Washington y sus aliados para detectar nuevas amenazas.

La reunión de Trump con los enviados rusos fue evaluada como inoportuna al darse un día después de que el mandatario despidiera al director del FBI James Comey, quien lideraba la investigación sobre la posible coordinación de la campaña presidencial de Trump con el Kremlin.

Un 48% quiere juicio político para Trump

A casi cuatro meses de asumir la presidencia de Estados Unidos, el 48% de los consultados está de acuerdo con que se inicie un proceso de destitución contra Donald Trump mientras el 41% se opone, según una encuesta del instituto demoscópico Public Policy Polling. Además, el 43% cree que el presidente no podrá completar los cuatro años de mandato.

La popularidad del jefe de Estado no pudo trepar más allá de los 40 puntos porcentuales con los que llegó a la Casa Blanca en enero. Según la encuesta, mantiene ese 40% de apoyo frente a un 54% que está en contra de su gestión.

El sondeo se realizó apenas después de que se desatara el escándalo por el despido del director del FBI James Comey, que investigaba si la campaña de Trump y el gobierno ruso se habían coordinado para perjudicar a la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, en las elecciones de 2016.