El dólar se acerca a los $ 15,90 por compras oficiales y privadas

Al igual que el lunes, el dólar volvió a avanzar varios centavos frente al peso luego de que las compras de los bancos públicos envalentonaran a los inversores privados a seguirlos. La fuerte demanda hizo que el tipo de cambio saltara diez centavos hasta tocar $ 15,63, un precio que resultó muy tentador para los exportadores. Así, las ventas de agrodólares no tardaron en llegar y la moneda cayó a $ 15,58, nivel en el que cerró; cinco centavos más arriba que en la víspera.

Por su parte, el billete verde no llegó a descontar la baja del final de la rueda y se ofreció a un promedio de $ 15,89, nueve centavos más cara que el lunes.

El apetito se reflejó en un volumen de u$s 806 millones, un 20% más que el lunes y el doble de lo que se operaba cuando todavía no se liquidaba la cosecha gruesa. "En una rueda que tuvo un significativo volumen de negocios, la divisa norteamericana reptó otra vez de la mano de una demanda pública y privada muy activa", describió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en su informe diario.

El Banco Central (BCRA) compró otros u$s 100 millones a través de los bancos, sin embargo en la City volvieron a percibir mayor participación de las entidades públicas. "El mercado de dólar mayorista spot abrió negociado al alza impulsado desde temprano por demanda de bancos oficiales con compras de por lo menos u$s 200 millones", indicaron desde Global Agro Broker. Al mismo tiempo, señalaron que cuando el tipo de cambio se ubicaba en máximo de $ 15,63 "apareció la oferta agresiva de exportadores estimadas en u$s 150 millones".

Es que si bien las entidades públicas "pagan" a pedido del Central, también hacen compras genuinas. Mientras tanto, los u$s 100 millones alcanzan para contener al dólar. Según Quintana, "los pedidos de compra privados acompañan la estrategia oficial y establecen ahora un piso cada vez más alto en la cotización del dólar con una recuperación que va alejando la sensación de un permanente atraso cambiario".

Por otro lado, la rueda cambiaria estuvo condicionada por la licitación de Lebac. Fernando Izzo de ABC Cambios recordó que "algunos operadores esperaban que los $ 470.000 millones liberados por el Central produjeran movimientos inesperados" en los mercados de cambio, debido a las decisiones que podían tomar bancos y empresas, "más teniendo en cuenta que se rumoreaba un posible aumento de la tasa de interés". El alza finalmente se concretó: la letra más corta subió a 25,50%. "Los bancos y empresas tomaron distintos caminos ya sea para recuperar inversiones y pasarse a otros activos en dólares, o para hacer una estrategia inversa, lo que produjo un aumento del volumen operado", agregó Izzo.

En cuanto a los futuros, en Rofex se operaron u$s 448 millones de los cuales el 72% del total fue en roll-over de mayo a junio, una tasa implícita de 20,9% anual.