Pierre Cardin pone a la venta su palacio francés por 350 millones de euros

Además de ser la vivienda de uno de los más grandes diseñadores de moda del mundo pasó a ser una de las propiedades más caras a la venta en Europa. Se trata del The Bubble Palace, propiedad del modisto italiano Pierre Cardin y que se está ofreciendo en 350 millones de euros a quienes tengan interés en adquirir este palacio construído entre 1975 y 1989 por el arquitecto húngaro Antti Lovag.

El experto concibió un edificio de estilo vanguardista, de aspecto espacial y donde las formas redondeadas y las vistas al Mediterráneo son absolutas protagonistas. La propiedad pretendía homenajear las primigenias formas de vida en cuevas de la Humanidad.

La agencia inmobiliaria Michaël Zingraf posee los derechos de venta de este palacio. Su propietario, el propio Michael Zingraf, cuya agencia es filial de Christie’s Inmobiliaria Internacional para el sur de Francia, señaló al diario español Expansión que "adquirir esta propiedad no es sólo una cuestión de dinero [por el momento, dos posibles compradores rusos y otro chino ya se han interesado". El empresario agregó que el propietario "debe ser alguien que se enamore de ella y comparta y entienda la visión del señor Cardin del mundo, quien está dispuesto a esperar al comprador adecuado".

El palacio está situado en un acantilado en el macizo de l’Esterel, una cordillera volcánica con vistas al Mar Mediterráneo en el sur de Francia, más precisamente en Théoule-sur-Mer, near Cannes. Pierre Cardin lo compró en los 90 y utilizó la propiedad para organizar desfiles, además de cederla a otros grandes de la moda, como Christian Dior. También fue sede de eventos y fiestas glamourosas, como la organizada por MTV en 2002 con motivo del 40 cumpleaños de James Bond, y rodajes, como Absolutely Fabulous: la Película.

Según la nota publicada por Expansión, Pierre Cardin nunca vivió en esta mansión aunque, a sus 94 años, asegura que es una de sus propiedades favoritas. La utiliza para realizar exposiciones y encuentros con diferentes artistas y amigos.

"Es una especie de galería de arte vivo, un pequeño rincón del paraíso. Sus formas redondeadas están inspiradas en el cuerpo de una mujer y todo es absolutamente sensual en la casa", describió el propio diseñador quien de todos modos no quiso aclarar las razones por las cuales lo puso a la venta.

Si el dinero para adquirir el palacio no alcanza, se puede alquilarlo por la nada despreciable tarifa diaria de 30.000 euros. Se podrá utilizar todo el mobiliario y su infraestuctura. Como las 24 cúpulas realizadas en terracota y una decena de amplias habitaciones que ocupan las diferentes burbujas, según informó Expansión.

Casi todos los muebles fueron creados por los propios Lovag y Cardin, así como por diseñadores y artistas contemporáneos, como Pierre Paulin y Claude Prévost . Entre las piezas, muchas de las cuales son únicas y cuyo precio está incluido en el de venta, camas redondas que requieren ropa a medida, asientos circulares y escritorios y tocadores con bordes curvados.

"Además, en los 1200 metros cuadrados que ocupa The Bubble Palace, existen tres piscinas, exóticos jardines y un anfiteatro de 500 asientos construido para asegurar una inmejorable visión sobre la Riviera francesa", agrega la información del medio español.

La editorial Assoluline publicó en 2012 The Palais Bulles Of Pierre Cardin, un libro sobre el palacio prologado por el propio Cardin quien resumía así su relación con la casa. "El Palais Bulles es ahora un espacio para vivir en la imagen de mis propios diseños, una fuente de paz y de energía. En la vida nómada que llevo no hay otro lugar que me ofrezca lo que siento en el Palais Bulles".