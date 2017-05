Ranking exclusivo: los Fondos Comunes de Inversión con mejor desempeño financiero

¿Cuáles son los mejores fondos comunes de inversión (FCI)? Una respuesta posible es que depende de lo que cada inversor esté buscando, el nivel de riesgo que quiera enfrentar, el plazo y el monto de su inversión, entre otros puntos; el análisis de los activos financieros suele hacerse desde una perspectiva específica, como el rendimiento o el riesgo, sin abordar otros aspectos que hacen a su desempeño.

Pero analistas de la Universidad Nacional del Sur y la consultora Economática desarrollaron un índice más completo con una metodología específica (que se publica completo al final de esta nota) para puntuar fondos comunes y elaborar rankings de desempeño financiero teniendo en cuenta nueve variables complementarias entre sí entre las que se incluyen la volatilidad, la diversificación, la liquidez y los costos de administración, entre otras.

El Ranking General de FCI en la Argentina así elaborado quedó encabezado por Schroeder Infraestructura, seguido por dos fondos Pellegrini Renta Pesos (Clase B y Clase A). Si bien el primero invierte en infraestructura y los dos siguientes en el mercado de dinero, los 15 que les siguen son fondos de renta fija.

Un dato: si bien no hay -o al menos no es público- un ranking "oficial" completo de rendimientos o desempeño financiero del los FCI de Argentina, la Cámara que los agrupa divulgó a principios de este año un listado acotado de los que mejores retornos ofrecieron durante 2016, con el detalle de que alrededor de 20 superaron el rendimiento del Merval. Ese listado estuvo encabezado por Tavelli Plus.