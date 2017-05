Según informe privado, Vaca Muerta puede competir con las mejores áreas de EE.UU.

La formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Neuquén, "puede competir" con las mejores áreas de shale de los Estados Unidos, según un estudio de Wood Mackenzie Ltd., filial de Verisk Analytics Inc. una de las principales firmas globales de análisis de datos y evaluación de riesgos.

"A medida que los operadores argentinos continúan avanzando en la curva de aprendizaje, el buen desempeño de los pozos y los menores costos pueden lograr una escala comparable a las áreas estadounidenses", evaluó la compañía.

El estudio sobre Vaca Muerta elaborado por la consultora se puso a disposición de los interesados recientemente a un costo de 23.300 libras (US$ 30.000) y prevé que "siete de los desarrollos más avanzados, que representan sólo el 8% de la superficie explotada, producirá hacia 2025 más de 400.000 barriles equivalentes de petróleo por día".

Los escenarios de la consultora comenzaron a circular en los últimos días entre los ejecutivos de las principales operadoras locales (YPF, PanAmerican Energy y Pluspetrol, entre otras). Esos pronósticos toman en cuenta las curvas recientes de alto rendimiento que muestran el potencial de la formación neuquina, dice Wood Mackenzie, que tiene oficinas en Buenos Aires y es una habitual proveedora de servicios a las industrias de petróleo y gas, GNL, refinación y productos petroleros, químicos, minería y metales, así como a instituciones financieras, gobiernos y agencias oficiales, empresas de servicios públicos y de servicios.

El informe destaca que "las mejoras en la logística y la capacidad de servicio sólo pueden mejorar la economía de los pozos y aumentar la escalabilidad de las áreas".

"A nivel mundial -afirma Wood Mac-, la industria está buscando el próximo gran descubrimiento no convencional, después del éxito visto en los EE.UU.,y Vaca Muerta de Argentina ha demostrado que puede ir cara a cara con las escalas estadounidenses". La consultora remarca que "los inversionistas buscan la próxima gran oportunidad no convencional", pero se pregunta, sin embargo, si el país "será capaz de atraer suficiente inversión para explotar el potencial total" de los hidrocarburos no convencionales.

Entre otros datos clave, el análisis destaca que la producción de Vaca Muerta "se incrementó en un 43% en lo que va del año, y sigue subiendo", habida cuenta de que "la perforación ya pasó a pozos horizontales" y de que en estos días se registra el "punto de inflexión para los compromisos de inversión".