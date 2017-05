Tras dejar a Massa, Daer incitó a Solá a seguirlo y pasar al randazzismo

Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la CGT y diputado nacional, exhortó hoy al ex gobernador bonaerense Felipe Sola a sumarse al randazzismo, tras incorporarse él a ese sector del justicialismo, luego de salir del massismo, a la vez que argumentó que el ex mandatario provincial y el “peronismo son sinónimos”.



El jefe del sindicato de Sanidad repitió que el ex ministro del Interior y Transporte kirchnerista es “el mejor candidato” para las legislativas e insistió con que él dejó el Frente Renovador porque colaborará con la “reconstrucción del peronismo, para buscar la unidad en un espacio que tenga capacidad de volver a ser una alternativa de gobierno”.



“El Frente Renovador decidió otro camino, una alianza con otros sectores políticos (como el GEN de Margarita Stolbizer) y yo no lo comparto”, agregó, quien confirmó ayer su paso al randazzismo, siguiendo los pasos del ex jefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández, ahora jefe de campaña del sector que conduce Florencio Randazzo.



El cegetista, consultado por radio Rivadavia sobre si pensaba que existía la posibilidad de que Solá se sume en los próximos días, respondió: “Por supuesto”. “Felipe y el peronismo son sinónimos. Yo creo que junto a (el fallecido dirigente histórico) Antonio Cafiero fueron lejos, lejos, lejos, los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires desde la vuelta de la democracia”, enfatizó.



El jefe sindical argumentó: “La necesidad de reconstrucción del peronismo nos llama a que todos estemos en el mismo debate y, por eso, mi tarea principal es colaborar en ese sentido”.



Daer sostuvo que el ex ministro de Interior y Transporte kirchnerista “genera debate”, lo que a su vez da lugar a “un espacio político diferente, que tiene una propuesta clara con un andamiaje y una mirada muy clara hacia el movimiento obrero”.



“Queremos un país con desarrollo sustentable, detener el retiro del Estado, y evitar que el liberalismo sea el dueño de la economía y de la fragmentación social”, finalizó.