La compra de dólares creció 74% en el primer cuatrimestre y superó los u$s 9500 millones

En los primeros cuatro meses del año los argentinos, en su gran mayoría minoristas, compraron más de u$s 9500 millones para atesoramiento. El dólar planchado, que todavía cae cerca de 3% en lo que va del año, fue visto como una oportunidad por los ahorristas en abril con compras por más de u$s 2000 millones y un aumento del 26% en la salida de divisas por turismo.

El Banco Central (BCRA) publicó su balance cambiario de abril. Allí se ve que en el año las compras brutas de billetes en el mercado cambiario sumaron u$s 9514 millones, compensadas por ventas por u$s 3919 millones en el mismo período. Es un 74% más de lo que se compró en los primeros cuatro meses del año pasado.

El de abril fue el menor monto de compras mensuales en lo que va del año, con u$s 2065 millones en billetes adquiridos. El grueso se concentró en marzo, cuando se adquirieron u$s 2593 millones. En términos interanuales el apetito por billetes creció 81% frente a los u$s 1136 millones adquiridos en mismo mes de 2016.

Según el informe del BCRA, en abril se intensificaron las compras minoristas: "Si se desagrega la información teniendo en cuenta el monto de las compras mensuales por cliente, se observa que el 47% de las compras fueron realizadas por clientes por importes de hasta u$s 10.000 (incremento de cinco puntos porcentuales respecto a marzo), el 20% entre u$s 10.000 y u$s 50.000, el 19% entre u$s 50.000 y u$s 500.000, el 6% entre u$s 500.000 y u$s 2 millones, el 3% entre u$s 2 millones y u$s 5 millones y el 5% restante del monto total fue concertado por clientes con compras mensuales superiores a u$s 5 millones".

El apetito por moneda extranjera también fue turístico, con un crecimiento del 26% abril versus abril en las compras de divisas para viajes que alcanzaron los u$s 755 millones este año. Si comparamos los cuatrimestres, este año los turistas demandaron un 40% más que el año pasado, con u$s 3982 millones frente a los u$s 2826 millones del año pasado.

El déficit de cuenta corriente, mientras tanto, ascendió a u$s 1315 millones en abril, suma u$s 3175 millones en lo que va del año y 15 meses seguidos en números negativos.

Advierten por dólar barato

Según una nota distribuida ayer por el Instituto Internacional de Finanzas (IIF por sus siglas en inglés), después de la mejora inicial de la que gozó el tipo de cambio real con la devaluación y salida del cepo cambiario, el peso se apreció 16% en términos reales, lo que encarece a la Argentina y le quita competitividad. Este año solamente la apreciación cambiaria es del 7%, según el IIF.

La nota, que lleva por título "Cuidado con la trampa del tipo de cambio", señala que la apreciación cambiaria "ha comenzado a impulsar importaciones de bienes y servicios, y la demanda de dólares por parte de los residentes al tiempo que erosiona las exportaciones industriales".

Advierte, además, que el problema cambiario podría volverse crónico y afectar al crecimiento si no es abordado. Y también dedica algunas palabras a las recientes intervenciones (ver página 2) del BCRA en cambios.

"Si bien el Banco Central recientemente ha incrementado su intervención en el mercado cambiario, el margen para hacerlo está limitado por su objetivo primario de reducir la inflación", dice el informe.

Para el IIF cerca de u$s 50.000 millones en emisiones de deuda, el blanqueo, necesidades de financiamiento en pesos para el sector público y la lucha contra la inflación a fuerza de tasas altas atraen la oferta de divisas, sin que la inversión extranjera directa crezca en forma significativa.