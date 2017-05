El Gobierno autorizó emitir bonos por u$s 20.000 millones

Mediante un decreto, el Gobierno facultó ayer a las secretarías de Hacienda y de Finanzas de la Nación a incluir cláusulas en las operaciones financieras que se realicen por hasta u$s 20.000 millones, por las cuales se establezca la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York y Londres.

Esas cláusulas podrán disponer "la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue", y en relación con las operaciones de venta de títulos públicos y su recompra en una fecha posterior, según consta en el Decreto 334/2017, publicado ayer en el Boletín Oficial.

La norma señala que "en el marco de una estrategia financiera integral y del programa financiero para el Ejercicio 2017, se estima conveniente aprovechar ciertas circunstancias de los mercados financieros internacionales", a efectos de concertar dichas operaciones con títulos públicos.

La medida aclara que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad del país en relación con la ejecución de un conjunto de bienes, como las reservas del Banco Central, los pertenecientes al dominio público nacional, incluidos los comprendidos por los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial y cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio argentino que preste un servicio público esencial.

También se excluye a cualquier bien (sea en la forma de efectivo, depósitos bancarios, valores, obligaciones de terceros o cualquier otro medio de pago) de la República Argentina, sus agencias y otras entidades gubernamentales relacionadas con la ejecución del Presupuesto y aquellos con privilegio diplomático, culturales, de propiedad militar e impuestos.

En ausencia del presidente Mauricio Macri, de gira por Oriente, el decreto lleva las firmas de la vicepresidente Gabriela Michetti, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Al no exceptuar los bienes del dominio privado del Estado, listados en el Artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación sancionado en 2014, la norma generó polémica ante la posibilidad de que en el futuro se puedan embargar los recursos naturales, como los hidrocarburos de Vaca Muerta o las minas de litio. Sin embargo, ante la consulta de este diario, dos expertos en finanzas descartaron ese riesgo.

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen aseguró: "Los recursos naturales no están en riesgo. Es normal que se renuncie a la inmunidad soberana porque nadie pondría un solo dólar si los tribunales fueran argentinos, ya que no son confiables para el mundo. Todos los países cuando emiten renuncian a la inmunidad soberana, es algo normal". "Incluso la Fragata Libertad tampoco se puede embargar, porque es un bien militar", completó.

Daniel Marx, otro ex secretario del área, explicó: "Esta renuncia a la inmunidad soberana no es nueva. El resto de los países emergentes también lo hacen cuando emiten en mercados internacionales. Es muy difícil conseguir financiamiento a tasa baja si no se sigue ese camino". "Lo que se puede embargar es, por ejemplo, una cuenta que tenga el Estado en el exterior y no la tenga protegida", agregó.