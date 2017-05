El Gobierno pactó con UPCN suba salarial de 20% para evitar escalada en paritarias

En medio de la creciente preocupación sindical por la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año, que derivó en la decisión de importantes gremios de avanzar con reclamos salariales por encima del 30%, el Gobierno decidió acelerar ayer el anuncio del cierre de la paritaria en la administración pública nacional con una suba escalonada de 20%, en línea con su objetivo de extender esa pauta a la mayoría de los convenios y evitar una escalada en las negociaciones que deberán definirse en las próximas semanas.

La decisión oficial de adelantar el entendimiento, que recién será oficial el jueves con la firma del acuerdo entre el Ejecutivo y el gremio de UPCN, se produjo después de que desde importantes organizaciones sindicales anticiparon que, frente a la suba de precios acumulada en el período enero-abril de 9,1%, demandarán incrementos salariales superiores al 30%.

"Todos estamos buscando un reaseguro con respecto a la inflación", aseguró ayer temprano el dirigente Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato de conducción de la CGT, al justificar la determinación de un conjunto de gremios de avanzar con pedidos de aumento de entre el 30% y 35%. La advertencia fue desestimada casi de inmediato por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien destacó que ya se definió alrededor del 40% de las negociaciones salariales con un promedio de aumento del 20% y estimó que esa referencia también se replicará en las paritarias que se discutirán en los próximos meses.

Y para reforzar la idea, apenas unas horas después desde el Ministerio de Trabajo se informó extraoficialmente el consenso alcanzado con la cúpula de UPCN, que encabeza Andrés Rodríguez, por el cual los más de 120.000 trabajadores de la administración pública nacional (Sinep, entes descentralizados y personal bajo decreto 214) recibirán una recomposición del 20% en tres tramos. El acuerdo, que quedó definido ayer durante un encuentro entre Triaca, Rodríguez y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y recién será formalizado el jueves por la tarde, estableció que el primer tramo de la suba será de 5% a partir de junio, en julio se aplicará una segunda cuota de 5% y el restante 10% se abonará con los sueldos de agosto. Además, el convenio incorporó una "cláusula gatillo" de actualización automática de los salarios en caso de un incremento mayor en el IPC que releva el Indec, la que se hará efectiva en el mes de diciembre.

Por otra parte, fuentes sindicales explicaron a este diario que también se fijó en el entendimiento el pago de un adicional por presentismo y productividad de $ 1300 mensuales, pero que se abonará en forma cuatrimestral. El primer pago se efectuará en octubre por un monto total de $ 5.200. Según estimaron los voceros gremiales, ese suplemento calculado sobre el salario promedio del sector (en torno a los $ 22.000) representará un incremento adicional de 5%.

De la negociación del acuerdo no participaron representantes de ATE, el otro gremio del sector público, que repudió el nivel de aumento convenido frente a la evolución de la inflación y anticipó una jornada nacional de protesta para el próximo miércoles 24 de mayo. "El Gobierno tiene que entender que no puede transferir las pérdidas de los trabajadores y utilizar el Estado para maximizar las ganancias de los grandes grupos económicos. En esta situación de crisis hay que repartir lo que se tiene para que los trabajadores, que somos los que menos tenemos, no sigamos perdiendo", enfatizó el titular de ATE, Hugo Godoy. Y advirtió: "Estamos reclamando recuperar el 13% que perdimos el año pasado y que en este año se reconozca que la inflación va a ser del 25%".

El aumento sellado por los estatales nacionales es similar al acordado a principios de abril por el sindicato de empleados de Comercio y semanas después por el gremio de la construcción (Uocra). También los estaciones de Carlos Acuña, otro de los triunviros cegetistas, cerró la semana pasada una suba de 20%.

En cambio, en plena negociación, la UOM insiste con el reclamo de una recomposición del 25%, mientras los aceiteros negocian un incremento por encima del 30%, porcentaje que también reclama el gremio de la Alimentación. A su vez, el sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, se prepara para discutir en junio su paritaria con la perspectiva de un aumento cercano al 30%.