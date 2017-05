Gracias a una nueva compra oficial de u$s 100 millones el dólar subió 6 centavos

El dólar mayorista arrancó la semana con un alza de casi 10 centavos, un avance que le permitió superar la barrera de los $ 15,50 y volver a los niveles de marzo: terminó nueve centavos arriba en $ 15,53. En tanto, en las pizarras el billete verde se vendió a un promedio de $ 15,80, seis centavos más caro que en la víspera.

Sin embargo, en el mercado se preguntan si el tipo de cambio podrá sostener estos niveles, dado que la semana pasada la liquidación de los exportadores contrarrestó los intentos oficiales de mantenerlo más cerca de $ 16.

Desde el 3 de mayo que parte de las adquisiciones de los bancos públicos corresponden a compras hechas a pedido del Banco Central (BCRA). Se trata de u$s 100 millones diarios, una suma que ayer se puso en duda. En Global Agro Broker habían calculado unos u$s 200 millones mientras que según ABC Cambios, en el mercado creían que se había pagado "más que la cifra habitual". Finalmente el comunicado del Central anunció que fueron compras por u$s 100 millones.

Lo cierto es que, además de que los bancos públicos también hacen compras genuinas, las estrategias del Central varían. La semana pasada las compras fueron las mismas pero las intervenciones generaron incertidumbre, lo que terminó provocando la debilidad del dólar.

"El mercado de dólar mayorista spot se negoció al alza toda la rueda impulsado desde temprano por demanda de bancos oficiales que lograron empujar el tipo de cambio casi 10 centavos", resumieron en Global Agro Broker.

Por su parte, Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio detalló en su informe diario que "las órdenes de compra de la banca pública se hicieron presente a media mañana y generaron el proceso de suba de la cotización del dólar que se potenció cuando la demanda privada acompañó a la actividad oficial". A su vez, el experto destacó que los máximos de la jornada se anotaron casi sobre el cierre.

En cuanto a la oferta, Global Agro Borker calculó que los cerealeros liquidaron ayer unos u$s 120 millones. El último dato de la Cámara de la Industria Aceitera es de la semana pasada; indicaron ventas por u$s 536 millones, suma algo inferior a los u$s 552 millones de las cinco ruedas previas. Al respecto, se expresó Fernando Izzo en su informe de de ABC Cambios: "La exportación cerealera bajó el ritmo de liquidaciones. No están para nada de acuerdo con el nivel del tipo de cambio que rige actualmente en el MULC, además de que los precios internacionales de la soja tuvieron una leve baja".

El volumen total operado en el mercado de contado fue de u$s 640 millones de dólares, mientras que lo negociado en los futuros de Rofex alcanzaron los u$s 325 millones. En este mercado el 55% del volumen se concentró en mayo y junio. Para fin de mes se pactó a $ 15,6740 y para fin de junio $ 15,9420. El plazo más largo operado fue septiembre, a $ 16,70, con una tasa implícita de 19,93%.

Las reservas finalizaron u$s 48.558 millones, u$s 70 millones menos que el viernes, debido a que se realizaron pagas a Organismos Internacionales.