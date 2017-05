Otro que deja el massismo: Daer oficializó que irá con Randazzo

En un clima de fuga similar al vivido hace dos años atrás, en la previa de las presidenciales, otro dirigente más anunció su salida formal del Frente Renovador. Como en anteriores ocasiones, el massismo respondió que lo había echado antes de la oficialización. A una semana de la partida de Alberto Fernández, que será jefe de campaña de Florencio Randazzo, esta vez fue el turno del diputado y triunviro cegetista Héctor Daer. Y también pegó el portazo para acompañar la odisea electoral del ex ministro de Interior y Transporte, al calificarlo como "el mejor candidato que tiene el peronismo". Algunos dicen que ya está por seguirlo Felipe Solá, un fuerte golpe para el massismo.

"Estoy trabajando en la unidad del peronismo. Creo que el Frente Renovador toma otro camino. Vengo con alguna distancia desde hace tiempo, y vengo planteando en el seno del Frente Renovador la necesidad de la reconstrucción de un espacio por dentro del peronismo", afirmó Daer, en sintonía con la crónica de una salida anunciada ya publicada por El Cronista.

El líder gremial lo confirmó en radio Belgrano: "Randazzo es el mejor candidato que tiene el peronismo. Habrá que ver en qué términos podemos reconstruir todo para ir en búsqueda de la unidad y de un espacio que tenga capacidad de volver a ser una alternativa de gobierno".

El alejamiento de Daer, junto al del ex jefe de Gabinete K, se da en el marco del malestar interno del peronismo que integra el FR, luego del fortalecimiento de la alianza entre Sergio Massa y la líder del GEN, Margarita Stolbizer; sumado a la posterior mutua negativa del tigrense y de Randazzo de confluir electoralmente este año dentro del PJ. "A mi me hubiera gustado que Sergio participara de la reconstrucción del peronismo", consideró ayer Daer, como para que no quedaran dudas del camino elegido.

Con el anuncio, en el massismo no tardaron en mostrar su malestar. "Nos quieren entretener con supuestas fugas de dirigentes que hace rato no están, que en el 2015 jugaron con (Daniel) Scioli, como Daer", tuiteó su ex compañera de bancada, la diputada Graciela Camaño.

Otros, como ya ocurrió varias veces, prefirieron recordar que Daer, supuestamente, ya no formaba parte del FR. "Lo echamos hace 4 meses cuando entregó a los trabajadores en la pelea por Ganancias pactando con Macri", señaló el diputado y armador nacional del massismo, Raúl Pérez. Mientras que fuentes massistas juraban ayer que la salida se había dado cuando el líder renovador le había negado una candidatura este año para renovar su banca.

Ni Alberto Fernández ni Daer podrían ser los últimos. Además del nombre de Solá, el de Facundo Moyano figura entre los que están siendo tentados por el randazzismo.