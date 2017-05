En junio se conocerá si Argentina vuelve al índice de emergentes

A mediados de junio se conocerá el veredicto que entusiasma a más de un inversor de la bolsa local. MSCI anunciará si la Argentina es elevada de su posición de mercado de frontera a emergente.

Conseguir esta recategorización es clave para que nuevas inversiones lleguen al mercado de capitales local, ya que actualmente muchos fondos tienen vedada su participación en el país por ser considerado "de frontera".

El optimismo por la noticia es tal que el Merval ya sube 28% desde enero y es una de las bolsas con más rendimientos de todo el mundo este año.

Esta semana comenzó la revisión anual de reclasificación del mercado, donde MSCI analiza y busca retroalimentación sobre las plazas que ya ha puesto en revisión para una posible recategorización. Recién en junio se darán a conocer los resultados, a la vez que se informarán cuáles son los países que han sido puestos en revisión para 2018.

Tanto Argentina como Pakistán están bajo revisión para subir al club de países que integran México, Chile, Brasil, Rusia, India y China. Este índice es replicado por las carteras de fondos en todo el mundo generando flujos de inversión automáticos. Actualmente, está compuesto por 23 mercados y 830 acciones, con China, Corea del Sur, Taiwan e India a la cabeza.

Los tres requisitos principales para formar parte del universo del MSCI de mercados emergentes son el desarrollo económico, el tamaño del mercado y su liquidez, como también el grado de accesibilidad.

Argentina fue excluida de esta categoría en mayo de 2009 a raíz de "las continuas restricciones para la entrada y salida de capitales en el mercado".

La solución del conflicto con los holdouts y la consecuente salida del default fueron los principales impulsores del cambio de percepción de los inversores internacionales sobre el país. Pero al mismo tiempo, el organismo destacó entre sus argumentos para revisar el caso argentino las continuas liberaciones para el flujo de capitales que impulsó el Banco Central desde diciembre de 2015.

Las últimas dos promociones fueron en 2014, Emiratos Arabes y Qatar, que entraron con 0,5%. Hace poco Perú estuvo a punto de ser degradado a fronterizo, lo que según los analistas hubiera significado la salida de hasta u$s 5000 millones de flujos de portfolio.

De reingresar al MSCI Emerging Markets Index, Argentina lo haría con 9 acciones: YPF, Pampa Energía, Transportadora del Gas del Sur y Edenor, del sector energético; el Grupo Financiero Galicia y los Banco Macro y Francés. Telecom y Adeco Agro completan la terna. Esto da una capitalización de mercado de u$s 18.984 millones, lo que le otorgaría un peso mayor que el de Colombia (u$s 18.475 millones) y Perú (u$s 16.599 millones), explicó JP Morgan en uno de sus últimos informes.