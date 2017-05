Estrena la serie policial "Deep Water"

Hoy y mañana a las 22 hs, el canal Sundance TV estrena en formato de maratón "Deep Water", el último thriller éxito de la televisión australiana. La historia retrata una serie de crímenes brutales donde las víctimas son presas de una app de citas. Desde los ojos de dos detectives, un crimen del presente desempolvará investigaciones no resueltas.

Protagonizada por Noah Taylor ("Game of Thrones") como Nick Manning y Yael Stone ("Orange is the New Black") como Tori Lustigman, dos de los actores australianos más reconocidos de los últimos años, más William McInnes ("The Slap"), Danielle Cormack ("Miss Fisher’s Murder Mysteries").