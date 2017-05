Dólar billete: en abril, 760.000 clientes compraron u$s 2065 millones

Durante abril, 760.000 clientes –personas humanas y jurídicas- compraron dólares de libre tenencia en el mercado minorista por un total de u$s 2065 millones.

El número de compradores cayó por cuarto mes consecutivo y fue el más bajo desde noviembre, en un mes en el que el precio de la divisa se mantuvo estable en valores inferiores a los de los cuatro meses previos.

Según informó el Banco Central en su informe cambiario, el 47% de las compras de dólar billete fueron realizadas por clientes que adquirieron hasta u$s 10.000 y otro 20%, por los que compraron entre u$s 10.000 y u$s 50.000, con lo cual estos segmentos representaron dos tercios del volumen de compras.

Del resto, el 19% fue adquirido por clientes de entre u$s 50.000 y u$s 500.000; el 6%, de entre u$s 500.000 y u$s 2 millones; el 3%, de entre u$s 2 millones y u$s 5 millones, y el 5% restante, por clientes que compraron en el mes más de u$s 5 millones.

Del total, tres cuartas partes (76%) de la demanda bruta de billetes fue concertado por personas humanas, según el BCRA, “en línea con la participación histórica”.

La oferta de billetes de clientes totalizó u$s 1222 millones, con una distribución más concentrada en los estratos superiores que en los meses previos: el 50% de las ventas las hicieron clientes de más de u$s 2 millones mensuales, y dos tercios (67%) fueron realizadas por personas jurídicas.

Mientras que las compras de dólar billete fueron las más bajas en meses también en volumen, las ventas fueron menores que en marzo, pero mayores que en febrero.

Estos movimientos se dieron en un mes en el que el billete tuvo un movimiento de sólo 8,5 centavos (terminó marzo en $ 15,634 y abril, en $ 15,719), con una suba del 0,5% de punta a punta, mientras se mantienen altas las tasas (hasta un plazo fijo a 30 días “pagó” casi el triple).