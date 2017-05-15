Flybondi cerró contrato para tener aviones y volará en el próximo trimestre
La aerolínea low cost argentina ya selló la incorporación del primero de los diez Boeing 737-800 que buscará tener para comienzos de 2018.
Flybondi acordó la adquisición de su primer boeing 737-800 y comenzó así la conformación de su flota de aeronaves para el inicio de sus operaciones en el tercer trimestre de este año.
La aerolínea low cost espera en las próximas semanas cerrar las incorporaciones de otros aviones de este modelo para llegar a diez en 2018, tal como estipuló en su plan de negocios.
Además, Flybondi ya contrató 30 pilotos y 100 pilotos de cabina, que se suman a los 25 empleados que tiene en puestos administrativos.
“Ya estamos conformando el plantel de pilotos para comenzar nuestras operaciones en los próximos meses. Estamos entusiasmados porque recibimos muchísimos currículums y pudimos hacer una gran selección”, dijo el CEO de la empresa, Julián Cook.
Dentro de sus inversores, Flybondi cuenta con un grupo de ejecutivos de larga trayectoria en el rubro aerocomercial; entre ellos, Mike Powell, ex CFO de Wizzair; Montie Brewer, ex CEO de Air Canada; Michael Cawley, ex COO Ryanair, y Robert Wright, ex Flybaboo & Wizzair.
Las rutas de Flybondi
BUENOS AIRES PUERTO IGUAZÚ
BUENOS AIRES CÓRDOBA
BUENOS AIRES SAN CARLOS DE BARILOCHE
BUENOS AIRES MENDOZA
BUENOS AIRES SALTA
BUENOS AIRES NEUQUÉN
BUENOS AIRES SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
BUENOS AIRES USHUAIA
BUENOS AIRES EL CALAFATE
BUENOS AIRES COMODORO RIVADAVIA
BUENOS AIRES RESISTENCIA
BUENOS AIRES RÍO GALLEGOS
BUENOS AIRES SAN JUAN
BUENOS AIRES POSADAS
BUENOS AIRES SAN SALVADOR DE JUJUY
BUENOS AIRES MAR DEL PLATA
BUENOS AIRES SANTA FE
BUENOS AIRES FORMOSA
BUENOS AIRES SAN MARTIN DE LOS ANDES (CHAPELCO)
BUENOS AIRES SANTIAGO DEL ESTERO
BUENOS AIRES LA RÍOJA
BUENOS AIRES ESQUEL
BUENOS AIRES TRELEW
BUENOS AIRES SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
BUENOS AIRES-BAHÍA BLANCA
BUENOS AIRES-PARANÁ
BUENOS AIRES-SAN LUIS
BUENOS AIRES-MALARGÜE
BUENOS AIRES-VIEDMA
BUENOS AIRES-SANTA ROSA
CÓRDOBA-MENDOZA
CÓRDOBA-SAN CARLOS DE BARILOCHE
CÓRDOBA-EL CALAFATE
CÓRDOBA-COMODORO RIVADAVIA
CÓRDOBA-PUERTO IGUAZÚ
ROSARIO-COMODORO RIVADAVIA
ROSARIO-NEUQUÉN
SALTA-SAN CARLOS DE BARILOCHE
MENDOZA-PUERTO IGUAZÚ
MENDOZA-SAN CARLOS DE BARILOCHE
MENDOZA-COMODORO RIVADAVIA
BUENOS AIRES-SALVADOR DE BAHÍA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
BUENOS AIRES-FLORIANÓPOLlS (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
BUENOS AIRES-PORTO ALEGRE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
BUENOS AIRES-RECIFE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
BUENOS AIRES-CURITIBA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
BUENOS AIRES-FORTALEZA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
BUENOS AIRES-NATAL (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
BUENOS AIRES-PORTO SEGURO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
BUENOS AIRES-BRASILIA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
BUENOS AIRES-BELO HORIZONTE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
BUENOS AIRES-MACElO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
BUENOS AIRES-BOGOTÁ (REPÚBLICA DE COLOMBIA)
BUENOS AIRES-CARTAGENA DE INDIAS (REPÚBLICA DE COLOMBIA)
BUENOS AIRES-QUITO (REPÚBLICA DEL ECUADOR)
BUENOS AIRES GUAYAQUIL (REPÚBLICA DEL ECUADOR)
BUENOS AIRES-CUZCO (REPÚBLICA DEL PERÚ)
BUENOS AIRES-MONTEVIDEO (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY)
BUENOS AIRES-PUNTA DEL ESTE (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY)
BUENOS AIRES-CARACAS (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA)
CÓRDOBA-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)
CÓRDOBA-RlO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
CÓRDOBA-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
CÓRDOBA-SALVADOR DE BAH lA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
SAN CARLOS DE BARILOCHE-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
MENDOZA-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)
MENDOZA-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
MENDOZA-RlO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
ROSARIO-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
ROSARIO-RlO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
ROSARIO-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)
SALTA-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)
SALTA-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
PUERTO IGUAZÚ-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
PUERTO IGUAZÚ-CURITIBA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
PUERTO IGUAZÚ-RlO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
PUERTO IGUAZÚ-PORTO ALEGRE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)
PUERTO IGUAZÚ-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)