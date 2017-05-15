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Flybondi cerró contrato para tener aviones y volará en el próximo trimestre

La aerolínea low cost argentina ya selló la incorporación del primero de los diez Boeing 737-800 que buscará tener para comienzos de 2018.

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Flybondi cerró contrato para tener aviones y volará en el próximo trimestre

Flybondi acordó la adquisición de su primer boeing 737-800 y comenzó así la conformación de su flota de aeronaves para el inicio de sus operaciones en el tercer trimestre de este año.

La aerolínea low cost espera en las próximas semanas cerrar las incorporaciones de otros aviones de este modelo para llegar a diez en 2018, tal como estipuló en su plan de negocios.

Además, Flybondi ya contrató 30 pilotos y 100 pilotos de cabina, que se suman a los 25 empleados que tiene en puestos administrativos.  

“Ya estamos conformando el plantel de pilotos para comenzar nuestras operaciones en los próximos meses. Estamos entusiasmados porque recibimos muchísimos currículums y pudimos hacer una gran selección”, dijo el CEO de la empresa, Julián Cook.

Dentro de sus inversores, Flybondi cuenta con un grupo de ejecutivos de larga trayectoria en el rubro aerocomercial; entre ellos, Mike Powell, ex CFO de Wizzair; Montie Brewer, ex CEO de Air Canada; Michael Cawley, ex COO Ryanair, y Robert Wright, ex Flybaboo & Wizzair. 

Las rutas de Flybondi

BUENOS AIRES PUERTO IGUAZÚ                                                                                          

BUENOS AIRES CÓRDOBA                                                                                        

BUENOS AIRES SAN CARLOS DE BARILOCHE                                                                                    

BUENOS AIRES MENDOZA                                                                                       

BUENOS AIRES SALTA                                                                                

BUENOS AIRES NEUQUÉN                                                                                       

BUENOS AIRES SAN MIGUEL DE TUCUMÁN                                                                                    

BUENOS AIRES USHUAIA                                                                                         

BUENOS AIRES EL CALAFATE                                                                                   

BUENOS AIRES COMODORO RIVADAVIA                                                                                          

BUENOS AIRES RESISTENCIA                                                                                   

BUENOS AIRES RÍO GALLEGOS                                                                               

BUENOS AIRES SAN JUAN                                                                                        

BUENOS AIRES POSADAS                                                                                         

BUENOS AIRES SAN SALVADOR DE JUJUY                                                                                        

BUENOS AIRES MAR DEL PLATA                                                                                            

BUENOS AIRES SANTA FE                                                                                         

BUENOS AIRES FORMOSA                                                                                       

BUENOS AIRES SAN MARTIN DE LOS ANDES (CHAPELCO)                                                         

BUENOS AIRES SANTIAGO DEL ESTERO                                                                                             

BUENOS AIRES LA RÍOJA                                                                                           

BUENOS AIRES ESQUEL                                                                                             

BUENOS AIRES TRELEW                                                                                             

BUENOS AIRES SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA                                                                   

BUENOS AIRES-BAHÍA BLANCA                                                                                             

BUENOS AIRES-PARANÁ                                                                                           

BUENOS AIRES-SAN LUIS                                                                                          

BUENOS AIRES-MALARGÜE                                                                                    

BUENOS AIRES-VIEDMA                                                                                           

BUENOS AIRES-SANTA ROSA                                                                                  

CÓRDOBA-MENDOZA                                                                                

CÓRDOBA-SAN CARLOS DE BARILOCHE                                                                                             

CÓRDOBA-EL CALAFATE                                                                                            

CÓRDOBA-COMODORO RIVADAVIA                                                                                   

CÓRDOBA-PUERTO IGUAZÚ                                                                                   

ROSARIO-COMODORO RIVADAVIA                                                                                     

ROSARIO-NEUQUÉN                                                                                   

SALTA-SAN CARLOS DE BARILOCHE                                                                                     

MENDOZA-PUERTO IGUAZÚ                                                                                  

MENDOZA-SAN CARLOS DE BARILOCHE                                                                                            

MENDOZA-COMODORO RIVADAVIA                                                                                  

BUENOS AIRES-SALVADOR DE BAHÍA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)     

BUENOS AIRES-FLORIANÓPOLlS (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                              

BUENOS AIRES-PORTO ALEGRE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                

BUENOS AIRES-RECIFE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                                 

BUENOS AIRES-CURITIBA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                                           

BUENOS AIRES-FORTALEZA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                       

BUENOS AIRES-NATAL (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                                 

BUENOS AIRES-PORTO SEGURO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                              

BUENOS AIRES-BRASILIA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                                            

BUENOS AIRES-BELO HORIZONTE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                           

BUENOS AIRES-MACElO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                              

BUENOS AIRES-BOGOTÁ (REPÚBLICA DE COLOMBIA)                                                                                

BUENOS AIRES-CARTAGENA DE INDIAS (REPÚBLICA DE COLOMBIA)                                                   

BUENOS AIRES-QUITO (REPÚBLICA DEL ECUADOR)                                                                     

BUENOS AIRES GUAYAQUIL (REPÚBLICA DEL ECUADOR)                                                          

BUENOS AIRES-CUZCO (REPÚBLICA DEL PERÚ)                                                                              

BUENOS AIRES-MONTEVIDEO (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY)                                                

BUENOS AIRES-PUNTA DEL ESTE (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY)                                                           

BUENOS AIRES-CARACAS (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA)                                                

CÓRDOBA-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)                                                                              

CÓRDOBA-RlO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                        

CÓRDOBA-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                 

CÓRDOBA-SALVADOR DE BAH lA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                            

SAN CARLOS DE BARILOCHE-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                             

MENDOZA-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)                                                                                             

MENDOZA-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                

MENDOZA-RlO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                       

ROSARIO-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                   

ROSARIO-RlO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                          

ROSARIO-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)                                                                                

SALTA-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)                                                                                      

SALTA-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                                         

PUERTO IGUAZÚ-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                   

PUERTO IGUAZÚ-CURITIBA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                       

PUERTO IGUAZÚ-RlO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                          

PUERTO IGUAZÚ-PORTO ALEGRE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)                                           

PUERTO IGUAZÚ-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)

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