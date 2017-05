Flybondi cerró contrato para tener aviones y volará en el próximo trimestre

Flybondi acordó la adquisición de su primer boeing 737-800 y comenzó así la conformación de su flota de aeronaves para el inicio de sus operaciones en el tercer trimestre de este año.

La aerolínea low cost espera en las próximas semanas cerrar las incorporaciones de otros aviones de este modelo para llegar a diez en 2018, tal como estipuló en su plan de negocios.

Además, Flybondi ya contrató 30 pilotos y 100 pilotos de cabina, que se suman a los 25 empleados que tiene en puestos administrativos.

“Ya estamos conformando el plantel de pilotos para comenzar nuestras operaciones en los próximos meses. Estamos entusiasmados porque recibimos muchísimos currículums y pudimos hacer una gran selección”, dijo el CEO de la empresa, Julián Cook.

Dentro de sus inversores, Flybondi cuenta con un grupo de ejecutivos de larga trayectoria en el rubro aerocomercial; entre ellos, Mike Powell, ex CFO de Wizzair; Montie Brewer, ex CEO de Air Canada; Michael Cawley, ex COO Ryanair, y Robert Wright, ex Flybaboo & Wizzair.

Las rutas de Flybondi

BUENOS AIRES PUERTO IGUAZÚ

BUENOS AIRES CÓRDOBA

BUENOS AIRES SAN CARLOS DE BARILOCHE

BUENOS AIRES MENDOZA

BUENOS AIRES SALTA

BUENOS AIRES NEUQUÉN

BUENOS AIRES SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

BUENOS AIRES USHUAIA

BUENOS AIRES EL CALAFATE

BUENOS AIRES COMODORO RIVADAVIA

BUENOS AIRES RESISTENCIA

BUENOS AIRES RÍO GALLEGOS

BUENOS AIRES SAN JUAN

BUENOS AIRES POSADAS

BUENOS AIRES SAN SALVADOR DE JUJUY

BUENOS AIRES MAR DEL PLATA

BUENOS AIRES SANTA FE

BUENOS AIRES FORMOSA

BUENOS AIRES SAN MARTIN DE LOS ANDES (CHAPELCO)

BUENOS AIRES SANTIAGO DEL ESTERO

BUENOS AIRES LA RÍOJA

BUENOS AIRES ESQUEL

BUENOS AIRES TRELEW

BUENOS AIRES SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

BUENOS AIRES-BAHÍA BLANCA

BUENOS AIRES-PARANÁ

BUENOS AIRES-SAN LUIS

BUENOS AIRES-MALARGÜE

BUENOS AIRES-VIEDMA

BUENOS AIRES-SANTA ROSA

CÓRDOBA-MENDOZA

CÓRDOBA-SAN CARLOS DE BARILOCHE

CÓRDOBA-EL CALAFATE

CÓRDOBA-COMODORO RIVADAVIA

CÓRDOBA-PUERTO IGUAZÚ

ROSARIO-COMODORO RIVADAVIA

ROSARIO-NEUQUÉN

SALTA-SAN CARLOS DE BARILOCHE

MENDOZA-PUERTO IGUAZÚ

MENDOZA-SAN CARLOS DE BARILOCHE

MENDOZA-COMODORO RIVADAVIA

BUENOS AIRES-SALVADOR DE BAHÍA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

BUENOS AIRES-FLORIANÓPOLlS (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

BUENOS AIRES-PORTO ALEGRE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

BUENOS AIRES-RECIFE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

BUENOS AIRES-CURITIBA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

BUENOS AIRES-FORTALEZA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

BUENOS AIRES-NATAL (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

BUENOS AIRES-PORTO SEGURO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

BUENOS AIRES-BRASILIA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

BUENOS AIRES-BELO HORIZONTE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

BUENOS AIRES-MACElO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

BUENOS AIRES-BOGOTÁ (REPÚBLICA DE COLOMBIA)

BUENOS AIRES-CARTAGENA DE INDIAS (REPÚBLICA DE COLOMBIA)

BUENOS AIRES-QUITO (REPÚBLICA DEL ECUADOR)

BUENOS AIRES GUAYAQUIL (REPÚBLICA DEL ECUADOR)

BUENOS AIRES-CUZCO (REPÚBLICA DEL PERÚ)

BUENOS AIRES-MONTEVIDEO (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY)

BUENOS AIRES-PUNTA DEL ESTE (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY)

BUENOS AIRES-CARACAS (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA)

CÓRDOBA-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)

CÓRDOBA-RlO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

CÓRDOBA-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

CÓRDOBA-SALVADOR DE BAH lA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

SAN CARLOS DE BARILOCHE-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

MENDOZA-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)

MENDOZA-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

MENDOZA-RlO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

ROSARIO-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

ROSARIO-RlO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

ROSARIO-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)

SALTA-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)

SALTA-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

PUERTO IGUAZÚ-SAN PABLO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

PUERTO IGUAZÚ-CURITIBA (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

PUERTO IGUAZÚ-RlO DE JANEIRO (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

PUERTO IGUAZÚ-PORTO ALEGRE (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

PUERTO IGUAZÚ-SANTIAGO DE CHILE (REPÚBLICA DE CHILE)