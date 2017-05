Tras ver a Xi Jinping, Macri tendrá diez encuentros clave con empresarios chinos

En pos de profundizar el intercambio comercial entre ambos países, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, arribó durante el fin de semana a China, donde ayer tuvo su primer día de actividad y donde, entre anoche y esta noche, tendrá los principales encuentros bilaterales con funcionarios y empresarios del gigante asiático.

La foto en Beijing de Macri, su esposa Juliana Awada, el presidente chino Xi Jinping y su mujer fue una especie de rúbrica para el comienzo de una gira china en la que la prioridad del Ejecutivo pasa por las múltiples audiencias que el mandatario mantendrá esta noche con empresas locales, en el marco del Foro Negocios Argentina-China. Entre las principales firmas chinas sobresalen China Communications and Construction Group, China National Nuclear Corporation, China Power, CRCC, State Grid, Gezhouba, Anhui Juanghu Automobil, China National Offshore Oil Corporation y Xynjiang Gold Win Science and Technology.

"No buscamos inversiones, sino también firmar acuerdos para la realización de obras", destacaron a El Cronista fuentes de Casa Rosada, evitando arriesgar números de la misión comercial de Macri y los ministros que lo acompañan en China. La búsqueda de acercamientos, en línea con los últimos viajes de Macri por Europa y Estados Unidos, será en materia de infraestructura, exportación de alimento, minería e inversión energética.

No resulta casual que en las últimas horas el Gobierno haya oficializado el denominado "Plan Quinquenal Integrado China-Argentina para la Cooperación en Infraestructura (2017-2021)", que tiene como fin "promover la cooperación económica" entre ambos países. Se trata de 15 proyectos integrados, acordados por funcionarios de ambos países en reuniones realizadas a fines de abril. Ese contexto, aseguran desde el Ejecutivo, garantiza la participación de las empresas chinas con "financiamiento concesional, atado a condiciones más atractivas que las del mercado".

Desde que Macri asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 2015, China anunció inversiones en la Argentina por u$s 1566 millones. Las empresas más importantes involucradas son Donfeng Motor Corporation, con u$s 310 millones, Power China y Sinopec, con u$s 300 millones cada una. La cifra global representa alrededor del 4,4% de los anuncios de inversiones extranjeras hechos en el país en ese período, que alcanzaron los u$s 36.000 millones.

Anoche, al cierre de esta edición, Macri era parte de otro foro, llamado "Una Franja y una Ruta para la Cooperación Internacional", en el que también participaban otros 26 jefes de Estado, entre los que figuraban la presidenta de Chile, Michelle Bachelet; el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin; el de España, Mariano Rajoy y el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras. Con todos ellos Macri dialogó brevemente en su primer día en Beijing, en la cena de bienvenida que dio Xi Jinping, a la que también asistieron el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.

Serán cinco los días en los que Macri estará en China, hasta el jueves, con parada previa incluida en Shanghai, adonde visitará la SIAl, una de las mayores ferias de bebidas y alimentos del mundo. Luego viajará a Japón, donde se reunirá con el premier Shinzo Abe y se quedará hasta el sábado, cuando regrese a la Argentina. La gira comenzó el viernes pasado, en Dubai, Emiratos Arabes Unidos.