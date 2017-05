Más carnes, uvas y arándanos buscan luz verde para desembarcar en China

En el marco de la visita de Estado a China, con la mira en reforzar la alianza bilateral estratégica y conseguir un nuevo envión para el financiamiento de megaobras de infraestructura, el presidente Mauricio Macri también fijó su objetivo en abrir las puertas para nuevos nichos de exportación de alimentos a ese destino.

El país gobernado por Xi Jinping es hoy el principal destino de las ventas externas argentinas. Del total exportado al mercado chino, el 84% lo explican los alimentos, encabezados por la soja sin procesar, la carne vacuna y aviar; los mariscos y aceites de girasol y maní.

En ese contexto, desde que en 2015 habilitó los envíos de carne congelada local, China se convirtió en el principal destino de esos productos. Algo que se reafirmó el año pasado. Entre enero y febrero pasado, las ventas al gigante asiático de carne vacuna crecieron 70% interanual. Ese volumen representa casi el 40% del total exportado de carne fresca vacuna argentina en los dos primeros meses de 2017.

La intención oficial es abrir mercados para más productos. Así, buscará sentar las bases para habilitar, a futuro, el comercio de carne vacuna enfriada (hoy China compra cortes congelados), así como firmar el protocolo para el ingreso de uva de mesa fresca argentina –solo faltan las rúbricas–, y avanzar en el plan de trabajo entre los entes sanitarios (Aqsiq china y Senasa) para establecer los protocolos de exportación de arándanos, cerezas, arvejas secas; miel, carne ovina de la Patagonia; así como en acuerdos de cooperación pesquera y en materia de ganadería. Para eso, el presidente Mauricio Macri se encuentra acompañado en Beijing tanto por el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, y parte de su equipo; y por el equipo de Agroindustria, encabezado por su titular, Ricardo Buryaile, quien fue acompañado por cuatro funcionarios de esa cartera: Marisa Bircher, secretaria de Mercados Agroindustriales; Rodrigo Troncoso, subsecretario de Ganadería; Tomás Gerpe; subsecretario de Pesca y Acuicultura; y Omar Odarda, director nacional de Mercados Agroalimentarios Internacionales.

Desde Beijing, Troncoso remarcó: "La idea es que Argentina tenga la mayor cantidad de productos habilitados para exportar a la mayor cantidad de mercados posibles". Y enfatizó que en su paso por China se negociarán también mecanismos para agilizar la habilitación de las plantas frigoríficas que puedan vender al gigante asiático.

A esa presencia oficial, se suma una comitiva de empresarios que estarán presentes en el foro de agronegocios, mañana, en Beijing, donde Macri disertará sobre las oportunidades en la Argentina; así como en la feria de alimentos más importante de Asia: la Sial, que tendrá lugar entre el miércoles y jueves en la ciudad de Shangai.

En esta feria, que se desarrolla en un predio de casi 150.000 metros cuadrados y recibe más de 60.000 visitantes, la es "invitada de honor", en el marco de la conmemoración del 45 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales. Macri y su comitiva inaugurarán este miércoles ese pabellón, donde más de 60 empresas argentinas expondrán sus productos en la capital económica china en un espacio de unos 1300 metros cuadrados.

Bajo el lema "Grown by nature, manufactured by us", Habrá proveedores de granos y semillas; vinos; lácteos; bebidas; aceites; productos orgánico y gourmet; alimentos congelados, frutas y vegetales; carne aviar y vacuna.

Para la ocasión, estará en ese pabellón el rincón "Argentine Beef", el espacio de 800 metros, impulsado por el Instituto de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que lidera Ulises Forte, y en el que se montó un restaurante de 135 cubiertos para importadores y stands individuales para las 24 empresas exportadoras.