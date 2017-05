En China, Putin sorprendió con una habilidad oculta

Preocupación en Gobierno por el caso OCA

La Ciudad ‘ha parlato in italiano’

Un spot oficial recordó una promesa incumplida

Después de la foto con su par argentino Mauricio Macri, el presidente ruso Vladimir Putín reveló una habilidad secreta. "Ventanas de Moscú" y "La ciudad sobre el libre Neva", dos canciones del repertorio soviético, fueron las melodías que el líder del Kremlin tocó en un piano de cola. El improvisado mini-concierto, que duró poco más de un minuto, se dio cuando Putin estaba esperando para ingresar al encuentro bilateral con Xi Jinping.En el Gobierno hubo preocupación el fin de semana por el conflicto en la empresa OCA. Y salieron a explicar el rol de la Gendarmería. "Nosotros creemos que se debe cumplir la ley. Y que un sindicato no puede tomar una empresa eternamente" indicaron desde el área de Seguridad pero aclararon que la participación de gendarmes fue "decisión de la Justicia" y que "fue más gente por no saber cuántos había adentro". La orden judicial que exhibieron para que Patricio Farcuh ingresara a las instalaciones de la empresa en el barrio de Once indicaba que lo acompañaran tres agentes "o los que la situación exigiera" fue firmada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Fueron casi un centenar lo agentes que acompañaron.La agenda política de la semana que pasó fue en parte dominada por la visita de Estado que hizo el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Ningún funcionario con ascendencia italiana quiso quedar ajeno tras 16 años sin visitas de un mandatario de ese país.El Ejecutivo porteño lo homenajeó con la entrega de las llaves de la Ciudad, que entregó el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, bajo la atenta mirada del ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, hijo de inmigrantes italianos. Moccia se sumó a cuanta actividad pudo, incluida una visita al Parque de la Memoria. La Legislatura también organizó un acto para entregar a Mattarella diploma, medalla y plaqueta de visitante ilustre. Combo completo, con la presencia de la vicepresidenta primera del Poder Legislativo, Carmen Polledo; el jefe del Bloque PRO, Francisco Quintana, y el subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional, Pablo Garzonio, organizador del agasajo y con raíces en pequeño pueblo de la provincia de Varese, en Lombardía."El Fútbol para Todos va a seguir pero sin política". El videograph de un programa de TV con la doble promesa del entonces candidato Mauricio Macri fue recordada ayer en las redes sociales durante el Superclásico del fútbol argentino. Primero, porque ayer fue el último Boca-River del FPT; y en segundo lugar, por la aparición de un spot oficial de obras durante el entretiempo que culminaba con el rostro del Presidente diciendo "Lo estamos haciendo juntos". No sólo eso: el Gobierno aprovechó el "encendido" en Twitter luego del partido para que todos sus ministros y secretarios, incluyendo la cuenta del primer mandatario que está en China, para postear el video de la propaganda junto al slogan: "Para siempre" en referencia a lo que no se hizo durante la gestión K.