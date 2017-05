Los soportes y detalles para presentar Ganancias y Bienes Personales

En junio vencen las presentaciones de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para las personas físicas, que este año se postergaron de sus habituales vencimientos en abril y mayo por el blanqueo, el Consejo Federal de Ciencias Económicas porteño puntualizó con funcionarios de la AFIP varios puntos claves para saber cómo juegan estas presentaciones con las diversas situaciones que resultaron del Sinceramiento.

Las declaraciones juradas determinativas de Ganancias y/o Bienes Personales, o sea cuando corresponde pagar impuesto, se realizarán utilizando los siguientes soportes:



Impuesto sobre los Bienes Personales

Sujetos que sinceraron: Mediante la utilización del nuevo servicio "Bienes Personales WEB". El mismo estará disponible a partir del 29 de mayo.

Sujetos que no sinceraron: mediante una nueva versión del aplicativo SIAP. El mismo estará disponible a partir del 15 de mayo. Para estos contribuyentes la utilización de la versión por Internet será optativa.

Los contribuyentes cumplidores también deben presentar las declaraciones juradas determinativas del Impuesto a los Bienes Personales aunque estén exentos. La nueva versión de las mismas contendrá una marca que hará que el impuesto determinado no se traslade al ítem impuesto a pagar (aplicación de exención subjetiva).



Impuesto a las Ganancias

Mediante una nueva versión del aplicativo SIAP, que estará disponible a partir del 15 de mayo.

Se encuentren obligadas a presentar las declaraciones juradas informativas de estos dos impuestos, aunque no tengan que pagarlos, los empleados o jubilados que en 2016 hayan obtenido rentas brutas anuales por $ 500.000, sean gravadas, exentas y/o no alcanzadas, explicó la contadora Romina Cukier.

Deberán utilizar los siguientes soportes, según explicó la AFIP al Cpcecaba:



Impuesto sobre los Bienes Personales

Sujetos que sinceraron: Mediante la utilización del nuevo servicio "Bienes Personales WEB". El mismo estará disponible a partir del 29 de mayo.

Sujetos que no sinceraron: Mediante una nueva versión del aplicativo SIAP, que estará disponible a partir del 15 de mayo. Para estos contribuyentes la utilización de la versión WEB será optativa.



Impuesto a las Ganancias: en este caso podrán optar por utilizar la nueva versión del aplicativo SIAP que estará disponible a partir del 15 de mayo o el nuevo servicio Régimen Simplificado Ganancias Personas Físicas que estará disponible a partir del 12 de junio.

Por otra parte, el Decreto 394/2016 incrementó las deducciones personales para el periodo fiscal de 2016 y las mismas pasaron a ser las siguientes, recordó Cukier:

Ganancia no imponible $42.318

Conyuge $39.778

Hijos $19.889

Deducción especial simple $42.318 (autónomos)

Deducción especial incrementada $203.126,40 (para relación de dependencia)

Respecto del tratamiento del aguinaldo para 2016, se desgravó por decreto la segunda cuota del aguinaldo 2016 para aquellos sujetos cuya mayor remuneración bruta mensual devengada entre julio y diciembre de ese año no haya superado $55.000.

En relación a la prima cuota del aguinaldo de 2016, la Ley de blanqueo eximió al contribuyente cumplidor que no tributara Bienes Personales. Esta opción se debía comunicar al empleador por el sistema del Siradig y este debía devolver la suma retenida, indicó Cukier.

Por otra parte, para las declaraciones juradas, se deben tener en cuenta los bienes que fueron exteriorizados en 2016 y en el primer semestre de 2017 ya que se deben incluir en las declaraciones juradas de 2016, considerando como fecha de preexistencia el 22 de julio de 2016. Los mismos deben incluirse en la justificación de variaciones patrimoniales ya que no se los debe considerar un incremento patrimonial no justificado. Si se trata de bienes exteriorizados quiere decir que no estaban al inicio, pero en la medida que no se hayan utilizado, se tendrían al final del año. Cabe destacar que el impuesto abonado no es un concepto deducible, precisó Cukier.

En cuanto al mínimo imponible de 2016 y la alícuota en Bienes Personales: cuando el activo supere los $800.000, solo se tributara por el excedente y la alícuota de 0,75%.