Maradona una leyenda entre los fantasmas de la FIFA

En febrero, Diego Armando Maradona fue designado ‘capitán de las leyendas’ de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA).

"Ahora sí, es oficial. Finalmente puedo cumplir uno de los sueños de mi vida, trabajar por una FIFA limpia y transparente, con gente que realmente ame el fútbol. Gracias a todos los que me alentaron a enfrentar este nuevo desafío", apuntó en su cuenta oficial de Facebook.

Y agregó: "Yo llegué a FIFA para limpiar la AFA. Y lo voy a hacer. Si tengo que pisar cabezas, lo haré. No voy a perdonar a nadie". El 67 Congreso de la FIFA, reunido en Manama (Reino de Baréin) aprobó una serie de cambios en la estructura de organización a causa del FIFAgate. Luego de consultas entre las seis confederaciones que la integran, el Consejo sometió a la votación del Congreso a los nuevos miembros de las comisiones de Disciplina, Apelación, Ética, Gobernanza y Auditoría y Conformidad.

"Estas personas han sido elegidas porque son reconocidas y expertas, con altos perfiles en sus respectivos campos. Además reflejan la diversidad geográfica y de género que debe ser parte de una organización internacional como la FIFA", señala un comunicado.

Entre los nombramientos figuran la colombiana María Alejandra Rojas, como presidenta la Cámara de Investigación del Comité de Ética y el paraguayo Alejandro Piera, como vicepresidente del Comité de Disciplina. Los relevos más notorios fueron de los responsables de las cámaras de investigación y resolución de la Comisión de Ética, el suizo Cornel Borbely y el alemán Hans-Joachim Eckert. Ante su salida ambos expusieron que todavía están pendientes un centenar de casos que se investigan por posible corrupción. Argentina sufrió la baja de Fernando Mitjans, ex vicepresidente del Tribunal de Apelaciones, ingresando como miembro Damián Dupiellet, dirigente ligado al fútbol sala.

La AFA no ocupará cargos de relevancia al menos hasta el 2020. Maradona y otras leyendas del fútbol como Puyol, Batistuta, Ronaldinho, Cafu, Valderrama, Trezeguet, Aimar, colaboran con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en infundir a los jóvenes los valores del juego limpio. "Manchar a la FIFA se transformó en un deporte en ciertos países", dijo Infantino, y aludió a "noticias falsas" en reportes que suelen aparecer en la prensa europea. Y en su discurso ante los delegados del Congreso dijo: "Si alguno de ustedes piensa que se puede enriquecer con el fútbol, váyase ahora".

A partir de ahora, la FIFA publicará los honorarios de los puestos clave, con informes financieros fundados y se proyecta un resultado neto positivo de u$s 100 millones para el final del período 2015-2018. El nuevo Programa Forward prevé que en 4 años, todas las federaciones miembro tendrán derecho a recibir hasta u$s 5 millones, (antes el máximo era de u$s 1.6 millones).

Estos fondos se invertirán en proyectos diseñados a medida, con control minucioso. El 82 % de las erogaciones del ciclo 2015-2018 serán inversiones en actividades futbolísticas. Suizos y alemanes han perdido el control, sudamericanos (menos Argentina), Honduras, Costa Rica, EE.UU. y Canadá, europeos del centro y norte, asiáticos y africanos, ocupan los cargos de mayor responsabilidad. Maradona cuestionó la decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA de levantar las sanciones a Messi: "Con el corazón en la mano lo digo: Leo merecía una fecha más".

Y aclaró para evitar suspicacias: "Yo a Infantino no le pedí nada. Infantino no tiene rol en el Tribunal". "Messi tiene un filtro muy grande, lo llamé muchas veces por temas que tenemos en común y no recibí ninguna respuesta". En el Río de la Plata, Eugenio Figueredo, expresidente de la Conmebol, goza de prisión domiciliaria tras confesar el destino de u$s 10 millones ante el juzgado de Crimen Organizado de Uruguay. En tanto, en Argentina no existe una causa autónoma por las denuncias de corrupción del FIFAgate.

El escritor Joseph Thomas Sheridan Le Fanu, (1814-1873), en ‘El fantasma y el ensalmador’, cuenta que según la leyenda, el fantasma del antiguo Señor de un viejo castillo salía del retrato a la medianoche para beber todo el alcohol disponible. Una noche el inquilino Terry Neil y su mayordomo lo esperaron con whisky y una botella de ‘agua bendita’. Casi dormido, Terry lo vio salir del cuadro y saltar al suelo.

El fantasma le exigió que le arreglara su pierna derecha, rota desde el día que cayó del caballo. El ensalmador tiró muy fuerte de la pierna hasta desmayarse. En la mañana, tendido boca arriba sólo tenía en su mano la pata de una vieja silla. Desde entonces, por obra del ‘agua bendita’ o por haber perdido su pierna, el fantasma nunca más volvió. Moraleja: la FIFA necesitará de muchos legendarios que tiren con fiereza hasta desterrar la corrupción.