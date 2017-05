En mayo, las empresas locales ya consiguieron en el exterior cerca de u$s 900 millones

En lo que va de mayo, las compañías argentinas ya recaudaron u$s 894 millones en los mercados internacionales. La última de ellas fue la empresa energética Capex, que la semana pasada colocó un bono por u$s 300 millones con vencimiento en 2024. Tanto el cupón como la tasa interna de retorno (TIR) de la emisión fueron de 6,875%.

"Emitió u$s 300 millones y quiere usar u$s 200 para rescatar un bono con vencimiento en 2018 que está en circulación y paga el 10%. Por ahora, solamente pudo gastar u$s 51 millones y rescató el 25%, habrá que ver si logra llegar al total. Lo que sí es una buena noticia es que bajó en varios puntos su costo de financiamiento", dijo Sebastián Maril, de Research for Traders.

Para su colocación internacional, Capex optó por un bono tradicional en dólares. Sin embargo, entre las emisiones argentinas en los mercados externos se están poniendo de moda los bonos peso-linked, que fueron elegidos por Supervielle, Tarjeta Naranja, Banco Macro e YPF. Son títulos que se suscriben, denominan y pagan en dólares pero su rendimiento está atado a la evolución del peso o de las tasas locales, de esta forma, los inversores extranjeros pueden aprovechar los altos rendimientos en moneda local.

Según Research for Traders, en lo que va de este año las emisiones argentinas (públicas y corporativas) en el mercado externo sumaron u$s 14.981 millones. De ese total, u$s 4203 millones (28%) correspondieron a colocaciones de empresas. Enero fue el mes con mayor monto y cantidad de emisiones corporativas en los mercados externos, con u$s 1800 millones.

Después, las colocaciones fueron en disminución: en febrero se recaudaron u$s 894 millones; en marzo, se emitieron u$s 365 millones; y en abril, u$s 250 millones. En mayo, la tendencia se revirtió, con emisiones internacionales que ya suman u$s 894 millones.

Para las próximas semanas, se espera la reapertura de un bono que Albanesi colocó el año pasado por u$s 150 millones y que ampliaría a u$s 100 millones más. Más adelante, llegará la emisión de Cablevisión, que ya notificó a la CNV acerca de su intención de emitir u$s 1000 en obligaciones negociables.