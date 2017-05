Con un u$s 1 millón por semana, Lavezzi es el futbolista mejor pago del mundo

Carlos Tevez dejó Boca para jugar en China y convertirse en el jugador mejor pago del mundo. Con el anuncio de que en el Shanghai Shenhua iba a ganar u$s 80 millones por dos temporadas, unos u$s 817.000 por semana, el "Apache" conmocionó al mundo del fútbol.

Sin embargo, se acaba de conocer a través de una filtración de Football Leaks que en realidad el que mejor se pocionó económicamente en el gigante asiático es Ezequiel Lavezzi. Sí, el "Pocho" estaría percibiendo de las arcas del Hebei Fortune u$s 1.028.000 semanales.

De esta forma, el santafesino supera además en el podio de los cinco mejor remunerados a los estelares Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Comparado, el portugués es el jugador que más dinero cobra en el fútbol español con un salario anual de casi u$s 23 millones tras firmar un nuevo contrato hasta el año 2020, es decir unos u$s 550.000 semanales. Por su parte Messi, que cobra actualmente un poco menos que el delantero del Real Madrid, casi u$s 470.000, está negociando una renovación que lo haría superar al luso y lo ubicaría de nuevo como el jugador con mayor sueldo de la Liga.

Queda claramente expuesto, entonces, porque Lavezzi, a los 32 años decidió dejar atrás las bellezas de París, las competiciones europeas con el París Saint-Germain y mudarse para China. El gran problema es que por ahora su contrato tan suculento no tiene retorno para el Hebei China Fortune, porque apenas ha logrado convertir dos goles. O sea, casi u$s 24 millones por conquista.

En la lista de los cinco mejores hay otro jugador que también compite en la Superliga China, es el brasileño Oscar, ex Chelsea. En el Shanghai SIPG gana u$s 517.350 semanales y eso le permite ser el cuarto jugador mejor pago del mundo.

Football Leaks es un sitio web que ha filtrado al público, a través de varios medios de comunicación, documentación sobre los contratos, costos de traspaso y salarios de futbolistas famosos. El sitio ha sido descripto como la versión futbolística del WikiLeaks de Julian Assange.

Según la propia página son una "organización creada en busca de la verdad y que sólo a través de la presión pública se puede lograr la diferencia y destapar la parte oculta del fútbol".