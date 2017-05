Nicolás Dujovne: "La inflación va a ser menor a 20%"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo que la inflación "será menor de 20%" a pesar del sorpresivo 2,6% registrado en abril y apreció la política del Banco Central (BCRA) que preside Federico Sturzenegger.

"La inflación va a ser de menos de 20%. Es un impuesto para los más pobres y el Gobierno la reconoce. La de abril fue de 2,6%, más que lo que daban las privadas, y no la escondemos bajo la alfombra", comentó, en Debo Decir por América TV.

En ese sentido, el funcionario justificó las políticas tomadas por el Gobierno el año pasado "para bajar el déficit fiscal" y "evitar generar inflación".

"Si el Gobierno no hacía lo que hizo en 2016, la recesión no hubiera sido de 2%, sino de 8%. Había que subir las tarifas, sino no va a bajar el déficit fiscal, lo que lleva a emitir y a generar inflación", expresó.

Asimismo, Dujovne destacó el incremento del gasto social durante el primer año y medio del presidente, Mauricio Macri.

"Sabemos que la gente no la pasa bien. Habiendo salido del cepo y habiéndole pagado a los holdouts, tuvimos un récords de transferencias sociales", concluyó.

Y agregó: "El primer semestre del año pasado se perdieron 100 mil empleos. Desde julio empezó a mejorar de a poco la situación y en marzo ya registramos creación de empleo. Es un proceso lento, para construir prosperidad de verdad necesitamos tener paciencia."

Además, el ministro de Hacienda negó que el Gobierno vaya a devaluar después de las elecciones debido a que el BCRA mantiene un "tipo de cambio flotante".

"Nos tenemos que sacar la palabra 'devaluación' del vocabulario. Hoy el Banco Central maneja un tipo de cambio flotante"

