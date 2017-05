Desde el Gobierno aseguran que continuará plan para controlar el gasto

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró que el gobierno de Cambiemos "va a continuar" con su plan para "controlar un gasto enorme del estado" después de las elecciones de octubre pero aclaró que las prestaciones sociales "no se van a ajustar". Asimismo, en una entrevista que publicó hoy el diario Río Negro, Pinedo sostuvo que la inflación de abril "fue más alta de lo previsto y en el gobierno nos parece a todos muy alta", aunque estimó que "en mayo va a bajar del 2% y la tendencia se va a ir consolidando al 1% mensual hacia fin de año".

"El gobierno está tratando de controlar un gasto enorme del Estado, mucho no productivo, vinculado con corrupción, despilfarro, prebendas de grupos que obtienen ventajas a costa del conjunto. Esa tarea también la vamos a seguir haciendo después de las elecciones. Va a continuar", remarcó.

Pero, aclaró que "en lo social hemos hecho todo lo contrario, se ha expandido las prestaciones sociales en momentos críticos del año pasado, un millón y medio más asignaciones por hijo, establecimos la pensión universal para la vejez".

"Así que no, las prestaciones sociales definitivamente no se van a ajustar. Tenemos el presupuesto social más alto que hubo nunca. En ese sentido no va a haber ajustes negativos", añadió. Respecto de la inflación de 2,6% en abril, admitió que "fue más alta de lo previsto y en el gobierno nos parece a todos muy alta".

"Afortunadamente, los análisis que estamos haciendo indican que en mayo la inflación va a bajar del 2% y la tendencia se va a ir consolidando al 1% mensual hacia fin de año. Está en condiciones de ser la mitad de lo que fue el año pasado", añadió.

Pinedo sostuvo que "en un proceso de control siempre hay subidas y bajadas, y es difícil, hay una inercia. El (Banco) Central tiene que demostrar que está en condiciones de controlarlo y lo va a hacer". "Va a ser claro que está bajando la inflación.

El año pasado la inflación proyectada anualmente durante el primer semestre era del 60%, y los segundos seis meses fue 18%. Vamos a estar más cerca de esos últimos seis meses", acotó. El senador también destacó que ahora "la economía ahora está creciendo, y vamos a tener mejoras muy sustanciales ya mismo, a partir de este mes e incluso del mes pasado, que vamos a ver los próximos días".

Respecto de las perspectivas para los comicios de octubre, dijo que "las elecciones siempre quitan energía. Pero si un gobierno logra apoyo en las elecciones de medio término se fortalece la gestión y puede hacer que las cosas se aceleren".