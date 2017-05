Mapa de inversiones de la Argentina: origen y destino de los fondos

Según el Gobierno, en los casi 17 meses que transcurrieron desde que Mauricio Macri asumió como presidente hasta el 30 de abril, se hicieron anuncios de inversión de parte de empresas privadas por 60.920 millones de dólares.

Del total, dos quintas partes (u$s 24.480 millones) fueron anuncios por parte de empresas argentinas. El segundo país de origen de esos anuncios de inversión es Estados Unidos (con un total de u$s 5639 millones, seguido por Canadá (u$s 5392 millones) y España (u$s 5000 millones), siempre según los datos oficiales.

En cuanto al lugar de destino, la provincia de Buenos Aires pica en punta con u$s 12.723 millones, pero el perfil petrolero de buena parte de esos anuncios ya queda en evidencia en que detrás se ubica Neuquén, con u$s 10.069 millones; tercera queda Salta con u$s 4181 millones.

Por sectores, más de una quinta parte (u$s 14.700 millones) son en gas y petróleo y otro porción importante (u$s 7500 millones, en minería).

Según el Gobierno, en el primer año de gestión de Macri los anuncios sumaron casi u$s 55.000 millones que se comparan, siempre de acuerdo a las cifras de la Casa Rosada, con un promedio de u$s 25.000 millones por año entre 2012 y 2015. “El fuerte incremento responde a la mejora del clima general de negocios y de las expectativas que generaron las medidas implementadas por el Gobierno”, se jacta el Ejecutivo, que también destaca el “carácter federal” de los anuncios “ya que en casi todas las provincias existen proyectos de importancia para el desarrollo sus economías regionales”.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, encargada de promover y facilitar las inversiones en la Argentina, publicó un mapa interactivo que, según su titular, Juan Procaccini, “ayuda a dar transparencia y confianza al mundo inversor y también al empresariado argentino”.

Este es el mapa: