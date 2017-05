Amplían menú de opciones para tomar préstamos online

Con el impulso del Banco Central (BCRA) muchas empresas de tecnología aplicada a las finanzas –fintech– brindan opciones de financiamiento alternativas a las bancarias. Desde préstamos de bajo monto y plazo (al estilo de un adelanto de sueldo) hasta créditos para Pymes o emprendedores, el signo distintivo de estas compañías es el uso de la tecnología, que permite aplicar a los préstamos de forma totalmente online.

En la mayoría de los casos, la aprobación del crédito es inmediata y el desembolso demora sólo unas horas. Eso se logra mediante algoritmos que evalúan el perfil de riesgo y que procesan tanto las bases de datos tradicionales (Veraz, AFIP, listados del sistema bancario) como "variables blandas" (perfiles de redes sociales, nivel educativo, barrio en el que viven los aspirantes) ya que, en muchos casos, los clientes no tienen una historia crediticia previa.

Una de las pioneras del sector fue Afluenta, que funciona desde 2012. Su diferencial es que otorga préstamos colaborativos y se ofrece como un vehículo de inversión. "Unimos las dos puntas: el que quiere prestar y el que necesita el dinero. Un préstamo promedio en Afluenta es de $ 50.000 y lo financian 250 personas. Cuando cobramos la cuota, la repartimos entre todos los que prestaron. Nosotros obtenemos ingresos por una comisión que les cobramos a los solicitantes, que está entre el 3 y el 10% del monto solicitado, y al inversor se le cobra el 2% por administrarle su cartera de crédito", dijo Alejandro Cosentino, fundador de la firma.



Afluenta ofrece préstamos de entre $ 5000 y $ 300.000, a devolver en un plazo que va desde los 12 hasta los 48 meses con tasas que, en el caso de los clientes mejor calificados, están entre el 31% y el 33% anual. Para aprobar la solicitud, la compañía utiliza un sistema de scoring crediticio propio. "Así, donde muchas veces un banco no pudo analizar una solicitud, Afluenta lo hace y te presta", señaló Cosentino.

Si el objetivo es aplicar a un crédito online de corto plazo, la plataforma Vivus.com.ar –del grupo global 4Finance– es una opción. Los préstamos oscilan entre los $ 2000 y $ 6000 y el solicitante elige el plazo entre un mínimo de 7 y un máximo de 30 días. En Vivus, el interesado completa una aplicación online y en segundos recibe la aprobación. En pocas horas, el dinero es transferido directamente a su cuenta bancaria. En los casos de mayor riesgo, la tasa de los créditos puede llegar al 1% diario.



Vivus ya tiene 100.000 clientes registrados en Argentina. "Creemos que muchos segmentos de la población con suficiente acceso al crédito se encuentran desatendidos y para ellos trabajamos a diario", sostuvo el Country Manager de 4Finance, Salvador Calogero, quien además comentó que durante este año el primer préstamo que contrate el cliente será a tasa 0.

Otra opción para quienes necesitan adelantos de sueldo es Moni –creada en 2013– que ofrece préstamos de hasta $ 8000 a devolver en hasta 3 cuotas. Además, tiene una funcionalidad para pagar facturas de servicios. "Queremos ser una plataforma multiproducto e ir estirando montos y plazos", comentó Juan Pablo Bruzzo, cofundador.

Si el préstamo se solicita en un día hábil, Moni acredita el dinero en una hora y el solicitante abona un cargo de $ 400 (el mes que se toma el préstamo) y una tasa anual del 59% para los préstamos de montos más altos. Bruzzo destacó: "Estamos registrados ante el BCRA y eso nos obliga a informarle no solo quiénes nos deben, sino también quiénes son cumplidores. Así, nuestros clientes empiezan a construir un historial crediticio".

Para aquellos que, en cambio, buscan créditos online para capital de trabajo, MOON Money Online ofrece entre $ 50.000 y $1 millón a pagar en un plazo máximo de 9 meses, con cuotas mensuales o semanales. Por el tamaño de los montos que se prestan, si bien la preaprobación es inmediata, el desembolso se efectúa a las 48 horas y, en algunos casos, puede requerir de una firma presencial.

"Nosotros depositamos el dinero en la cuenta de Mercadopago del cliente o en su cuenta bancaria y cobramos por esas vías o por transferencia bancaria", explicó, Mario López cofundador y CEO de la empresa. Un préstamo promedio de MOON Money Online es de $ 320.000 a 4 meses de plazo y tiene una tasa de 39%. "En comparación con las tarjetas de créditos, somos más baratos. Nuestros ingresos vienen de la tasa y del arancel por el otorgamiento, que es del 2,6%", afirmó López.

Próximamente, habrá dos nuevos jugadores en este segmento. Por un lado, la semana que viene Mercado Libre lanzará su propia alternativa: Mercadocrédito. Por otro, en los próximos meses llegará desde Uruguay TuTasa, que tiene un modelo parecido al de Afluenta, donde los inversores participan de un fideicomiso y "pujan" (a partir de parámetros establecidos previamente) por financiar los préstamos solicitados.

Para quienes buscan tomar un crédito (online o tradicional) pero no saben qué opción es la más conveniente existe Rapidoyfacil.com.ar que, luego de completar un formulario, ofrece las 4 alternativas que más se ajustan al perfil del solicitante. La plataforma no genera gastos para los interesados y trabaja tanto con entidades bancarias como no bancarias. "En base al listado brindado, el usuario podrá comparar las opciones y solicitar que lo contacten directamente desde la entidad para brindarle más información y ofrecerle adquirir el préstamo", indicó Marcos Lombardo, fundador y CEO de Credileads.com, la empresa desarrolladora de Rapidoyfacil.com.ar.