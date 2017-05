Macri, sobre la situación de Venezuela: "Argentina caminaba en esa dirección"

El presidente Mauricio Macri encabezó ayer por la mañana una cumbre de ex mandatarios que integran la Fundación Círculo de Montevideo, y en la que sobresalen, entre otros, el español Felipe González, el chileno Ricardo Lagos, el brasileño Fernando Cardoso y el uruguayo Julio Sanguinetti. Y se refirió específicamente a la situación de Venezuela, haciendo una comparación con la crisis social y económica que atraviesa Santa Cruz y de lo que habría pasado si el kirchnerismo hubiera continuado otro mandato.

"Es muy preocupante la situación de Venezuela pero vale para entender lo que pasó en la Argentina, con la decisión que tomaron los argentinos porque caminábamos en esa dirección", dijo el mandatario. Macri definió como una "catástrofe" la situación de Venezuela y, en ese contexto, valoró la "decisión de los argentinos" de cambiar el rumbo de las políticas gubernamentales en los comicios de 2015, en los que triunfó la coalición Cambiemos. Según dijo, si el país "continuaba" así "íbamos hacia un camino que es el que está transitando Santa Cruz", la provincia que gobierna Alicia Kirchner.

Respecto de Venezuela recordó que desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo "viene" diciendo, "cuando empezaron los problemas con Antonio Ledezma, que era alcalde de Caracas, siguieron con Leopoldo López" y ya desde "aquella oportunidad quería mostrarle a los venezolanos que estamos con ellos". Y añadió: "Venezuela fue uno de los países que más nos acogió durante la dictadura pero la verdad es que sigo sin verle la salida. El dicho de que ‘siempre hay un escalón más al infierno’, acá se ha verificado. Vengo escuchando desde hace tres años que peor no pueden estar, pero cada vez es peor en tema de seguridad alimentaria, de salud, la situación es catastrófica".

Poco antes, el ex presidente español Felipe González había solicitado "libertad para los presos políticos" y pidió que el presidente Nicolás Maduro "no se invente una Constituyente y mecanismos de reconciliación". Además, sostuvo: "No conocí un proceso de destrucción tan rápido e intenso como el ocurrido en Venezuela".

Respecto a la situación del país, Macri insistió en que la "verdadera solución a la pobreza" es que la Argentina genere "riqueza para poderla distribuir". Y advirtió que hay dirigentes de los gremios docentes que se resisten a los cambios en educación para "privilegiar su interés personal, su pequeño nicho de poder, hasta a veces, ejercido en forma mafiosa". Y aseguró: "Está todo el sistema de educación en crisis, con lo cual no es que tenemos que alcanzar, si no que tenemos que animarnos a revolucionar, ahí es donde encontramos nuestros límites".

Al encuentro en el Hotel Sheraton también asistieron los empresarios Alejandro Bulgheroni (PAE/Bridas) y Darío Werthein (Grupo Werthein), entre otros. La Fundación Círculo de Montevideo es anfitriona de la XXIII reunión plenaria de expresidentes de Iberoamérica con la presencia de empresarios, embajadores, académicos y líderes mundiales, que en esta oportunidad se realizó bajo la temática "Responsabilidades y Derechos del Ejercicio Ciudadano".