Semana hot para el arte en Nueva York, con ventas por u$s 1300 millones

Hace dos años se vendieron u$s 2600 millones durante la semana bautizada como caliente de mayo. Ahora, en la que arrancará el próximo lunes, las casas de subastas estarán contentos si venden la mitad. De todos modos, la recaudación siempre será más que lo vendido durante 2016.

Esto se debe a que en este año han subido los precios y la comercialización y las compañías de remate están muy agresivas ya que han dado garantía de venta en el 57% de los lotes importantes y 24 de ellos tienen una base superior a los u$s 10 millones.

En el caso de Sotheby’s espera subastar obras por más de u$s 500 millones. Su lote estrella es la pintura que Egon Schiele realizó cuando contaba tan sólo con 19 años y sobre la cual algunos piensan que superará su récord que es de 40 millones de dólares. También se ofrecerá un muy promocionado un Basquiat, que si se vende será récord en u$s 60 millones. La casa espera muchos millones (más de u$s 30 millones) por un comic de Lichtenstein que el año pasado se vendió con una sola oferta en u$s 95 millones pero no están seguros si lo compró Pinault, el dueño de Christie’s, u otro coleccionista que había garantizado la venta.

En el remate de impresionismo y arte moderno hay cinco Picasso, buenos Monet y un lindísimo Signac que harán buenos precios. Son 52 lotes estimados en u$s 200 millones. Muy bueno es el conjunto de esculturas con obras de Archipenko, Max Ernst, Rodin, Giacometti, Arp, Moore, Richier, Maillol y Marini.

Son 38 los autores que se ofrecen y tres de las obras están estimadas en más de u$s 10 millones, entre ellos un Malévich. Christie’s está haciendo reestructuración ya que planea cerrar algunas salas y ya ha despedido al 12% de sus empleados, pero tiene un buen panorama con 33% de nuevos compradores. La casa espera también recaudar u$s 200 millones en su venta impresionista con los cinco Picasso. Es más, uno de ellos puede llegar a los u$s 50 millones. Es un retrato de 1939 que hace seis años se vendió en u$s 29 millones. Hay también un Chagall por el que aspiran a recaudar más de u$s 10 millones, realizado en 1939.

Otro destacado es la cabeza de Brâncu que está estimada en u$s 30 millones. Hay pocas obras del rumano y varios museos esperan tener una de ellas. Hay un pequeño Braque cubista (41x33 cm) que aspira a u$s 5 millones; una obra de gran tamaño de Picasso de 1920 con una estimación de u$s 25 millones y obras de Léger y Monet en más de 10 millones de dólares.

El miércoles 17 ofrecen arte contemporáneo y aspiran a alcanzar una recaudación de u$s 400 millones. Se ofrece además un tríptico de Bacon que los especialistas opinan que se venderá en más de u$s 50 millones; un Cy Twombly de u$s 40 millones y un Basquiat de u$s 25 millones. También se destacan un Lichtenstein, de un señor que se está divorciando, en u$s 30 millones y un De Kooning con igual cotización.

Sotheby’s el jueves 18 hará su remate de contemporáneos con un importante Richter valuado en u$s 15 millones y un lindísimo Lucio Fontana de unos u$s 3 millones. Deben ir al Museo Nacional de Bellas Artes para ver la exposición de Fontana con 18 de sus obras. Phillips venderá el sábado arte de post-guerra por valor de más de u$s 100 millones y Bonhams venderá también 33 obras de buena cotización. Es la semana más importante del mercado de arte, pero goza de buena salud con un primer cuatrimestre con extraordinarias ventas.