Directivos de Snap ofrecen resultados decepcionantes pero muestran confianza

Después de dos meses de debutar en la Bolsa, una gran pregunta sobrevuela a Snapchat: ¿puede sobrevivir a un total ataque proveniente de Facebook, que le que está tratando de robar los usuarios y hasta su descripción de si misma como una "compañía de cámaras" copiando las funciones de Snapchat tales como las "historias" del diario fotográfico?

Cuando los analistas le preguntaron a Evan Spielgel, cofundador y CEO de Snap, durante su primer informe desde que comenzó a cotizar si le tenía "miedo" a Facebook, su respuesta inicial fue reirse.

"Si hay algo que quiero comunicar hoy es la total importancia que tiene la creatividad para nuestra empresa," respondió. "Cuando uno quiere ser una compañía creativa, se acostumbra y hasta disfruta del hecho de que la gente le copie sus productos cuando son geniales".

La tendencia no es nada nueva en la industria tecnológica, explicó este hombre de 26 años. "Que Yahoo tenga un recuadro de búsqueda no significa que sea Google," dijo refiriéndose al continuo dominio de Alphabet en las búsquedas en la web pese a los repetidos intentos de sus rivales para desbancarlo.

Para algunos analistas es difícil entender la engreída confianza de Spielgel dado que su primer informe de resultados desde su salida a Bolsa mostró menores ingresos y mayores pérdidas de lo que esperaban en Wall Street.

Aunque Spiegel no esté preocupado por Facebook, el reporte de resultados del primer trimestre inquieta a muchos inversores, dijo Rich Greenfield, el analista de BTIG Research que le preguntó por esa rivalidad.

Más allá de simplemente reirse, la respuesta de Snap a la preocupación por la competencia apuntó a recalcar el continuo aumento del uso de su app. La cantidad de "snaps" creados por día en Snapchat subió 20% desde el tercer trimestre del año pasado a 3000 millones.

Greenfield dijo que los inversores necesitan ver "trimestres consecutivos" de sólido desempeño para que Snap recupere su confianza, especialmente cuando otras compañías de Internet tienen buenos resultados.