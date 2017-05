En octubre, aumentará 10%

De la misma forma que otros combustibles, los valores del gas se actualiza semestralmente. Según Pedro González, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, el 1º de abril fue el último incremento pactado, que llevó el millón de BTU a u$s 4,40 y que el próximo aumento será en octubre hasta los u$s 4,80.

Con esos valores, se hace un cálculo de cuánto se trasladará de esa suba al precio del GNC que pagará el consumidor final en el surtidor. Según González, ese incremento llegará en octubre al 10%, lo que no superaría $ 1 en el valor del centímetro cúbico que pagan los usuarios.