Más firmas tienden hacia el bien público

Fuera de estrategias o campañas de marketing que están vinculadas con la generación de valor económico o la instalación de marcas en el consumidor, existen campañas que están dirigidas al bien público. Son iniciativas que, sin tener fines económicos o publicitarios, buscan lograr un efecto social deseado en la comunidad. Y, lo más llamativo, no las llevan a cabo gobiernos o entidades civiles, sino empresas privadas.

La articulación entre lo empresarial y el concepto de sustentabilidad comienza a ser un punto de partida de estas acciones que son cada vez más desarrolladas. "Las firmas están entendiendo que su rol excede a la generación de valor económico. El concepto de sustentabilidad refiere a que las empresas tienen una responsabilidad de generar valor económica, social y ambiental", explica Valeria Abadi, presidenta del Consejo Publicitario Argentino (CPA).

Bajo esta perspectiva, la líder de la organización que trabaja en el desarrollo de campañas de bien público, resalta que aquellas compañías que tienen esta convicción "son las que realizan, entre otras cosas, campañas vinculadas al bien público o se suman a iniciativas como el CPA, que aúna esfuerzos para realizar campañas de este tipo".

Estas iniciativas -que se desarrollan con miras a generar movilización y consciencia en los ciudadanos sobre temáticas o conflictos actuales- son realizadas por un conjunto de agentes que busca la manera de ser más efectivos. Así, agencias, empresas, medios y profesionales apasionados serán los iniciadores de una tarea que requiere de un trabajo en conjunto. Sobre cómo se lleva adelante este tipo de campañas, Abadi señala que, a diferencia de una de marca o producto, hay que ser conscientes de que se está trabajando "en campañas que tratan temas sociales" y, por ende, más que nunca, "se debe trabajar en equipo con referentes de comunicación y especialistas en la temática".

Consejos

La importancia de estas campañas estará reflejada en el impacto que generen en la sociedad. Para su realización se tendrán que seguir una serie de puntos relevantes que permitirá el éxito. A la hora de ofrecer consejos al sector público para comunicar, compartir y difundir acciones positivas, Guillermo Schulmeier, fundador de Emprendia, afirma que, en primer lugar, hay que "revisar su propósito" y, luego, definir "sus pilares de sustentabilidad según su actividad y que se anime a invitar a los stakeholders a ser parte e innovar".

Al mismo tiempo, la presidenta del CPA señala que será muy importante que las campañas se basen en "problemas genuinos y relevantes para la gente". En este sentido, agrega la necesidad de "brindar apoyo más allá de la comunicación".

Bajo la misma línea, manifiesta que, si bien es importante sensibilizar sobre diferentes temas -como es el caso de la prevención de diversas adicciones y enfermedades, la educación y el bullying, entre otros-, desde el sector público, la comunicación "se debería acompañar de una red de contención y respuesta".

Siguiendo la línea de los dos especialistas en la materia, Juan Della Torre, fundador de La Machi Comunicación, una boutique creativa de comunicación especializada en buenas causas, comparte a El Cronista tres puntos claves para la realización de esta clase de campañas a fin de lograr un efecto social deseado:

1- Pensar solamente en el mensaje en términos de qué es lo que se va a comunicar o lo que se va a decir, no es lo primordial. El líder de La Machi recalca que hay que reflexionar sobre cuál es el diálogo o la conversación que se va establecer con la audiencia: "Esto nos lleva a pensar cuáles son los temas que les interesa a las audiencias y no cuáles son los temas que me interesan a mi como marca. En ese cruce o esa línea de horizonte es donde se mezclan los intereses de la organización con los intereses del público, en esa línea, se puede establecer el diálogo".

2- Definir las "buenas causas" del producto. En base a la definición de cuál va a ser la conversación, Della Torre remarca que es ahí donde se van a encontrar un "terreno muy fértil para poder explorar cuáles son las buenas causas que tiene el producto o la marca o el servicio para las audiencias", y agrega que es ahí donde "no va a ser desde la visión de la empresa sino desde la del público".

3- No mentir-se y no mentir-le. Como tercer y último punto, el comunicador menciona la importancia de no hacer referencias falsas de la marca. En este sentido, manifiesta que, ante la presencia de la "tendencia a sobrevalorar el producto", es preferible ser sincero: "La sinceridad, hoy, vende mucho más. Vende mucho más decir ‘somos una buena agencia de comunicación’ que decir ‘somos la mejor agencia de la comunicación’. Posiblemente porque la gente está cansada de que le mientan".

#HacerContagia

Con el fin de mostrar cómo se desarrollan y difunden las campañas de bien público, el Consejo Publicitario Argentino brindó una charla en la sala Roberto Arlt de la Feria del Libro. La misma contó con profesionales que contribuyeron en la campaña #HacerContagia y presentaron los detalles que hicieron exitosa esta iniciativa que busca, a través de historias reales, impulsar a otros al cambio.