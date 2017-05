PRIMER VECINO

Alejandro Daniel Bermejo es intendente de Maipú, departamento del Gran Mendoza que cuenta con unos 200.000 habitantes en una extensión de 615 km2. Desde el partido justicialista, ejerce como jefe comunal desde 2011. Fue reelecto para el período 2015- 2019. Su historia política se afianza en la localidad en la que ejerce la intendencia. Fue, dentro de la misma, secretario privado y de Gobierno; y, fuera de ella, concejal.



- Una escena de su infancia:

Cuando acompañaba a mi papá, con mi hermano, a repartir soda.



- Su rincón preferido de su ciudad:

Plaza de Maipú.



- Un asunto pendiente:

Haber terminado una carrera universitaria.



- Si tuviese que llevarse un objeto a otro planeta ¿cuál sería?

Mis mocasines.



- Un político histórico:

Juan Domingo Perón.



- Un libro, canción o película favorita:

Cinema Paradiso. Su historia me recuerda mucho a nuestro cine local, solo que el nuestro tuvo final feliz.



- Sus hobbies:

Jugar al paddle.



- ¿Qué pintaría en un lienzo en blanco?

A mi nieta Isabella.



- Una compra compulsiva:

Me gusta comprar comida.



- Su comida preferida:

El asado y el salame.



- Superhéroe preferido:

Mi padre.



- Cuando era chico, ¿qué quería ser?

A veces bombero y otras, presidente. Uno, cuando es chico, no tiene perspectiva de la diferencia, pero tenía claro que quería hacerlo por mi comunidad.