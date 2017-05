A pesar de las compras del Central, en mayo caen reservas y dólar apenas subió

El Banco Central, desde que comenzó mayo, lleva comprados en el mercado mayorista del dólar u$s 700 millones con el objeto de mantener el precio de la divisa cerca de los $ 16 y alejarlo de los $ 15.

Sin embargo, luego de dos semanas los logros obtenidos hasta el momento son tímidos y la divisa apenas ascendió 0,8%. Fueron 14 centavos lo que subió el billete pasando de $ 15,611 para la venta $ 15,75, según el promedio del BCRA.

Mientras esto sucede, las reservas en las primeras dos semanas de mayo descendieron 0,58% o u$s 282 millones. De esta forma pasaron de u$s 48.358 millones a u$s 48.076 millones.

Las intervenciones diarias que realiza la autoridad monetaria son de u$s 100 millones y lo está haciendo desde el pasado 3 de mayo. En el mercado algunos analistas creen que el precio estaba retrasado y que el valor a medida que se acercaran las elecciones debía corregirse al alza. En parte esto parece comenzar a tomar forma, aunque por el momento la suba es impulsada por las compras realizas por el BCRA.

Estas compras van en línea con lo admitido por el titular de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, el pasado mes cuando anunció que tenían la intensión de acrecentar las reservas. "Nos hemos fijado como meta alcanzar el 15% de reservas sobre el PBI, para acercarnos a lo que sucede en otros países de la región", señaló. Pese a esta intención, el impacto de las compras en el mercado mayorista no se trasladan en las reservas.

De todos modos, las compras que realiza en el mercado no son trasladadas automáticamente al número final de reservas, sino que influyen otros factores. La entidad que conduce Sturzenegger tiene una canasta de monedas que fluctúa a diario de acuerdo a la cotización de cada moneda. Esto impacta de manera positiva o negativa en las reservas. A eso hay que sumar las bajas en las reservas por la cancelación de deuda nacional que realiza el Gobierno.