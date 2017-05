Miguel Bein descartó que el año cierre con 17% de inflación

El economista Miguel Bein señaló que “está claro” que la inflación este año “no va a cerrar en 17%”. Consideró que “existe una puja entre los que por un lado miden la inflación, las empresas y el Banco Central que tiene una meta muy exigente".

“La inflación está en un sendero más o menos conocido”, dijo Bein un día después de que el Indec informará una suba de 2,6% en el IPC de abril.

“Pero el año ya me parece que está claro que no va a cerrar en 17%", pronosticó. Para él, "existe una puja entre los que por un lado miden la inflación, las empresas y el Banco Central que tiene una meta muy exigente".

Bein insistió en que la meta del Central "es muy exigente y está un poco fuera de línea con la inercia de la inflación en la Argentina, que es una inflación que en los años que no hay devaluación fuerte ya hace 10 años que estamos con una inflación del 22 o 23%", detalló el economista esta mañana en diálogo con radio Mitre.

“Cuando uno está recomponiendo precios relativos, un eufemismo para decir que tiene que ajustar las tarifas, plantearse desinflar al mismo tiempo que hay que ajustar muy significativamente las tarifas genera un choque”, advirtió.

Según Bein, eso es lo que se vio en abril, donde hubo un impacto de más de medio punto por el aumento en la tarifa de gas. “En mayo la inflación va a ser un poco más baja, va a estar en la zona de 1.5%. Y en junio va a ser mucho más baja porque no hay aumentos de tarifas, tampoco hay aumento de indumentaria y otros rubros como la carne”, indicó.

En esa línea, el ex asesor de Daniel Scioli opinó: "Si el Banco Central en vez de haber puesto la meta en 17 la hubiera puesto en 17 más cuatro puntos de incidencia de los aumentos tarifarios, estaría cumpliendo la meta".

"Si la economía se te escapa de las metas podés sufrir un daño reputacional, en el sentido de que no hiciste lo necesario para poner la economía adentro de las metas de inflación. Pero si levantás las metas de inflación una vez que las fijaste, también podés generar que las expectativas se te acomoden al alza". En ese marco, el economista sugirió la necesidad de revisar ahora la meta de inflación del próximo año, pautada entre 8 y 12 por ciento.

Sobre las tasas de interés, Bein no cree que vaya a superar los niveles en los que se encuentra, porque según explicó significaría un costo en la actividad económica. “La tasa de interés tan alta ayuda a bajar la inflación, pero también ayuda a frenar la economía. No me parece que la economía argentina se puede dar el lujo de que la empiecen a frenar cuando recién está carreteando para despegar”, apuntó.

Al finalizar se mostró positivo con el futuro de la economía: “En el primer trimestre la economía creció 0,7% respecto al cuarto trimestre de 2016. La economía está en recuperación amarreta, suave. Y la inflación pasado este aumento puntual donde se juntan los aumentos fuertes de las tarifas, cuando se despeje la cuestión tarifaria va a volver a una zona por debajo del 2% mensual”.