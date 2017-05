“Macri fue una estafa electoral” y otras frases de Cristina en Europa

La expresidenta Cristina Kirchner dió un discurso de casi dos horas ayer durante una conferencia en el bloque de diputados parlamentarios de frentes progresistas, verdes y de izquierda que se realizó en Bélgica. Habló del presidente Mauricio Macri, el ‘2x1’, el sistema judicial argentino, la violencia de género, los medios, la sociedad etc...



El Gobierno del presidente Mauricio Macri

"Hicieron campañas electorales en las que los prometían que iban a respetarse los derechos, que iba a haber pobreza cero, que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias, que todo iba a estar mejor de lo que estaba. Se prometió que iba a haber millones de créditos hipotecarios, que no iba a haber devaluación, tarifazos".

Cualquiera puede verificar lo que fueron los discursos en los debates presidenciales. Más que la instauración de un gobierno neoliberal en la Argentina, fue la más formidable estafa electoral de las que se tenga memoria en la Argentina".



El fallo del 2×1 de la Corte Suprema

"Se avaló una ley que permitirá recuperar la libertad a más de 700 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad”

"Estamos ante una Argentina nuevamente de presos políticos y genocidas libres".

"Esta Corte Suprema tiene demorado y no se pronuncia sobre la libertad de la dirigente social Milagro Sala. Presa injustamente, acusada de crímenes que no cometió y sometida a un poder feudal en su provincia, sin que ningún Tribunal de la República mueva un dedo".



El sistema judicial argentino

"La verdad que esto da cuenta de cómo está funcionando hoy el sistema judicial argentino. No como administrador de justicia sino como un instrumento de persecución política a todo el que sea opositor en la República Argentina".

"No me van a hacer callar, así me armen 80 causas. Así armen 80 causas, porque me pueden ver del derecho y del revés y soy la misma de siempre. Tengo lo mismo que he declarado en todas y cada una de mis declaraciones juradas que vengo haciendo desde 1995 cuando era senadora. Y puedo dar cuenta de cómo vivo porque he vivido parecido siempre".



Nuevos mecanismos democráticos

"Se deben construir nuevas arquitecturas institucionales a través de las redes sociales, por las cuales los ciudadanos puedan exigir el cumplimiento de los programas electorales. Esto es clave para la construcción democrática y clave para frenar el avance de la derecha. Porque la derecha avanza sobre la destrucción de la política y la democracia. Y no habrá democracia en la medida en que sea igual decir la verdad que mentir".

"¿Cómo hacen los argentinos para que lo que un dirigente promete en campaña pueda ser reclamado por los ciudadanos, que son estafados una y otra vez por derechas e izquierdas?".



La sociedad en la actualidad

"Estamos en una sociedad que no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias. A los de nuestra generación nos decían algo y sabíamos distinguir lo que había detrás de lo que nos decían y lo que estaba pasando. Pero estábamos instruidos intelectualmente, estábamos formados. Éramos una generación muy de lectura, de análisis y con capacidad de generar pensamiento abstracto".

"Hoy estamos ante una sociedad que no tiene los instrumentos como para poder leer todo lo que le dicen y le cuentan. No es mediocridad, no es ignorancia. Estamos ante un fenómeno comunicacional y de información muy diferente al que tuvimos nosotros a través de libros, a través de lo empírico de cada uno de nosotros en la actividad política. Hoy hay una tendencia hacia lo individual, y con muy buenas intenciones. Militantes digitales que se sientan a debatir sobre temas. Es muy bueno, pero es una construcción individual. Esto lleva a una individualidad comunicada".



Los medios de comunicación

"Hay que desarmar los paraísos mediáticos y deconstruir los infiernos mediáticos para recuperar una formación de la ciudadanía que nos permita abordar los problemas y que no nos convenzan de que todo está perdido y de que hay una derechización de la sociedad".

"¿La gente quiere comer menos? ¿Quiere vivir en la calle? ¿No quiere tener trabajo? ¿No quiere educación para sus hijos? Entonces, mientras el mundo no quiera estas cosas, la derecha no puede estar triunfando en el mundo".

"La sociedad no se ha derechizado en sus deseos y necesidades, la han derechizado delante de una pantalla de TV. Debemos lograr que dejen de ser televidentes para que sean ciudadanos y ciudadanas, es una tarea fundamental. Debemos volver a construir ciudadanía".



Violencia de género en la Argentina

"En nuestro país está surgiendo un movimiento feminista muy importante, Ni Una Menos, que ha tomado una dimensión global. Esto puede servir para mucho. Si bien el neoliberalismo ataca a toda la sociedad, en las mujeres se hace sentir mucho más".

"Si los hombres ven que se consiente que a una mujer que es presidenta la agravien, la insulten, dibujen caricaturas de ella francamente ofensivas, ¿por qué ese hombre cuando se enfrente a una mujer sola en la calle y ella le dice que 'no, no te quiero' no puede pensar que la puede matar?".

"Primero hubo una violencia simbólica que consideró que a una mujer se le pudo hacer y decir cualquier cosa. Si se lo hicieron a una presidenta, ¿cómo no van a hacerlo con una mujer que se pasea en minifalda 'provocando' a los hombres? Esto es lo que vive hoy la mujer en mi país".

Caso Panamá Papers

"Fíjense lo que pasa con el tema de corrupción caballito de batalla del Gobierno. Resulta ser que no aparece ninguna cuenta en el exterior de CFK ni de ningún Kirchner. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla. No tenemos cuentas en paraísos fiscales".

"Sin embargo, en el mundo fueron cayendo ministros y ministras porque aparecían en los Panamá Papers. Quien preside la Argentina y toda su familia aparecían todos, pero no con una sociedad, con 10, 20 30 y que todas se conectaban. Bueno, en el único lugar del mundo donde nadie se movió de su lugar fue en la República Argentina".