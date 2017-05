CFK: “La sociedad no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias”

La ex presidenta Cristina Kirchner aseguró ayer que la sociedad en la actualidad “no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias”, durante un discurso de casi dos horas durante una conferencia en el bloque de diputados parlamentarios de frentes progresistas, verdes y de izquierda que se realizó en Bélgica.

En esa línea, la ex funcionaria comparó a la sociedad actual con lo que ocurría con su generación: “A nosotros nos decían algo y sabíamos distinguir lo que había detrás de lo que nos decían y lo que estaba pasando porque estábamos instruidos”.

“Estamos en una sociedad que no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias”, aseveró Cristina.

“Hoy estamos ante una sociedad que no tiene los instrumentos como para poder leer todo lo que le dicen y le cuentan. No es mediocridad, no es ignorancia. Estamos ante un fenómeno comunicacional y de información muy diferente al que tuvimos nosotros a través de libros, a través de lo empírico de cada uno de nosotros en la actividad política. Hoy hay una tendencia hacia lo individual, y con muy buenas intenciones. Militantes digitales que se sientan a debatir sobre temas. Es muy bueno, pero es una construcción individual. Esto lleva a una individualidad comunicada”, amplió.