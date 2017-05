Edición Impresa LA DEMANDA ALCANZO LOS U$S 4972 MILLONES

El Gobierno completó la emisión de Bonar y mantuvo alta demanda de Letes Colocó u$s 1796 millones en Bonar 2025 y Bonar 2037, que le permitió superar los u$s 3500 millones buscados, y otros u$s 1000 millones en Letes a 182 y 455 días