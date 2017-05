Dal Poggetto sobre la inflación: "Preocupa la reacción del BCRA"

La economista Marina Dal Poggetto, que es la jefe de la consultora de Miguel Bein, el histórico asesor del ex candidato presidencial Daniel Scioli, le dijo a El Cronista que la inflación "no genera menos crecimiento per se", sino que está atenta a la reacción del Banco Central (BCRA), que con su política monetaria puede demorar aún más las inversiones.

Además, consideró que las metas fiscales "no son consistentes" con el sendero de desinflación propuesto.

- ¿Le sorprende la inflación que midió el Indec en abril? ¿El dato le parece preocupante?

- Es un poco más alto del que nos dio a nosotros, que fue de 2,2%, pero en el cuatrimestre fue igual.

- ¿Cree que con este nivel de inflación durante tres meses seguidos se complica el crecimiento y se demoran más las inversiones?

- Lo que más complica es que el BCRA puso una meta muy rígida. En mayo la inflación va a estar cerca de 1,5% y hará falta una desaceleración muy brusca en el segundo semestre para cumplir el objetivo, que no parece consistente con la suba de tarifas prevista para los últimos meses del año (luz, gas y, tal vez, transporte). Era esperable que la inflación en esta parte del año fuera alta y ya veníamos corrigiendo la estimación de crecimiento a la baja. La inflación per se no repercute en menos actividad, sino la reacción del BCRA con su política monetaria.

- ¿Y en lo fiscal? ¿Qué se puede decir sobre la meta fiscal, en un contexto difícil para la inflación y revisiones a la baja para el crecimiento?

- La meta de déficit se sobrecumplió en el primer trimestre y hay un camino bastante holgado para lo que resta del año. Pero hacia adelante las metas fiscales no son consistentes con un sendero de desinflación, en el que los gastos deben crecer a un menor ritmo que los recursos, que, a su vez, subirán menos con menor inflación.

- ¿Qué queda para después de las elecciones? ¿Habrá un ajuste fiscal fuerte?

- El déficit fiscal no se puede sostener en el tiempo y el gran interrogante es cómo bajarlo casi dos puntos porcentuales en un año. Casi la mitad del gasto está en jubilaciones y pensiones y hay que incorporar la reparación histórica. Queda pendiente para el año que viene la reforma tributaria. Así, es difícil imaginar que se pueda bajar el déficit sin generar un gran consenso en toda la sociedad.