Nielsen: "La inflación no se explica solo por las tarifas"

El ex candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Nielse n, hoy en el Frente Renovador (FR) junto al diputado Sergio Massa, comentó que el dato publicado por el Indec "es más de lo que esperaba" y criticó que el Gobierno haya presionado al BCRA para relajar la tasa de interés.

- ¿Le sorprende la inflación que midió el Indec en abril? ¿El dato le parece preocupante?

- Es un poco más de lo que esperaba. Es muy alto y no se puede responsabilizar al aumento de las tarifas, porque también hubo incrementos en el resto de los rubros. Vengo preocupado por cómo el BCRA aflojó su política monetaria y hay una total inacción en lo fiscal. El Gobierno no tiene bien en claro lo necesario de llegar a un equilibrio.

- ¿Estos números solamente se explican por razones monetarias?

- No, las políticas fiscales y monetarias están descoordinadas. Así, se sobreexige al BCRA, que empezó a aflojar en el último trimestre del año pasado por un apriete del Gobierno. Parecía que el BCRA iba a retomar el rumbo, pero el martes mostró que tiene una limitación muy grande y que el problema lo excede.

- ¿Cree que con este nivel de inflación durante tres meses seguidos se complica el crecimiento y se demoran más las inversiones?

- Por supuesto. Ahora empiezan a existir las dudas sobre la solidez económica. El año pasado la comunidad inversora le dio crédito al nuevo Gobierno porque confió en que nos zafamos de estar como Venezuela y nos prestaban para financiar lo que consideraron como una transición. Y en la primera parte de 2016 la inversión pública estaba parada porque revisaban lo que dejó la administración anterior, pero ahora está a todo vapor.

- ¿Qué se puede decir sobre la meta fiscal, en un contexto difícil para la inflación y revisiones a la baja para el crecimiento?

- No creo que se pueda cumplir la meta fiscal, ni la de crecimiento, que será de entre 2% y 2,5%, ni la de inflación. Se pretende salir de la recesión a través de la inversión extranjera directa y, si no se cumplen los objetivos, es difícil que venga un shock de inversiones. Puede haberla por sectores (por ejemplo, en energía), pero no en toda la economía.

- ¿Qué viene para después de las elecciones?

- Cualquiera sea el resultado, el objetivo del Gobierno va a ser ganar la reelección. Si no hicieron nada en el primer año y medio por las elecciones de mitad de término, suena difícil que lo realicen después. La situación la van a arreglar cuando el límite se lo ponga el flujo de dólares y se haga cuesta arriba emitir deuda en el mercado internacional.