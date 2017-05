A pesar de la intervención de la banca pública, el dólar mayorista dejó de subir

En la rueda de ayer, las compras por parte de los bancos públicos no alcanzaron para sostener el tipo de cambio mayorista, que cayó un centavo y medio con respecto al cierre anterior, hasta ubicarse en $ 15,51. En el segmento minorista, en tanto, la divisa se vendió en $ 15,83 y se mantuvo estable con respecto a la cotización del martes, según lo informado por el Banco Central (BCRA).

Desde el 3 de este mes, los bancos públicos intervienen en el mercado cambiario haciendo compras diarias por u$s 100 millones, que luego le venden al BCRA. Sin embargo, en la tercera jornada de la semana esa participación no alcanzó. Así lo describió Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio: "La actividad oficial no tuvo la envergadura suficiente como para evitar que la intensidad de la oferta estimulada por los altos precios interrumpiera la secuencia alcista generada a partir de la decisión oficial de intervenir en el mercado". Y agregó: "Queda por ver ahora si la pausa que se tomó la suba del dólar inicia un período de mayor estabilidad pero con un piso más elevado, o si por el contrario, esta caída es sólo una corrección técnica esperada por el mercado que no cambia la tendencia de ajuste positivo que seguirá en las próximas semanas".

Ayer, los bancos públicos –encabezados por el Nación, al que luego se sumaron Banco Provincia, Banco Ciudad y hasta el BICE– intentaron sostener el precio a media mañana, cuando la divisa cayó hasta los $ 15,52. A partir de ese momento, la banca pública compró u$s 100 millones. "Cuando los bancos privados ven a las entidades oficiales pagando, los siguen y así el dólar subió a $ 15,57. En ese momento apareció oferta genuina y los bancos públicos siguieron comprando. Después se retiraron, seguramente porque se les acabó su cupo diario, y el precio se desplomó nuevamente a $ 15,51", dijo un operador.

El volumen operado ayer en el mercado cambiario ascendió a u$s 606,777 millones en el segmento de contado y fue un 28% menor al registrado el martes, cuando hubo gran liquidación de las cerealeras y mucha participación corporativa en el mercado cambiario. En un informe, Fernando Izzo comentó: "Se volvió a notar la necesidad de pesos que tienen bancos y empresas para colocar en distintos activos en dólares, emitidos por el gobierno a distintos plazos y modalidad". El operador de ABC Mercado de Cambios fue contra las Letes y los bonos a 2025 y 2037: "Todo esta estrategia apunta a conseguir pesos para invertir, ya que siguen altos los rendimientos de las tasas de interés, ya sea en pesos o en dólares".

En el mercado de futuros, ayer se negociaron u$s 607 millones en MAE y u$s 707 millones en Rofex. El plazo más largo operado fue febrero de 2018 a $ 17,97, con una tasa implícita de devaluación de 19,69%.

La devaluación que mostró el peso ayer fue a contramano de lo que sucedió con el real, el peso mexicano y el peso chileno, que se apreciaron un 0,57%, 0,81% y 0,85% respectivamente. Más allá de la variación diaria, según World Economics, el peso acumula un atraso del 15% y el real, del 11%. Así surge de su índice World Price Index, que mide el valor de una selección urbana de bienes y servicios y refleja el poder adquisitivo real de diferentes países. "Brasil y Argentina sufren monedas sobrevaluadas frente al dólar estadounidense, lo que sugiere una de las razones de la grave recesión sufrida por las mayores economías de Sudamérica durante el año pasado", analizó World Economics.