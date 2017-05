Bovespa se acerca a la Bolsa, que a su vez quiere entrar al mercado brasileño

"Fueron los primeros interesados, así que les dimos prioridad". Adelmo Gabbi se refiere al Bovespa, que fue una de las tantas Bolsas interesadas en comprarles el 10% del Byma.



Edemir Pinto quien hasta fin de mes fue presidente de la la poderosa Bolsa de Valores de San Pablo, la séptima más grande e importante en el mundo, ya había dicho que esperaban comprar un porcentaje del Merval y tener un lugar en el directorio.

Una vez que la oferta se materialice con un precio exacto, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires le propondrá al consejo directivo de la institución hacer un canje de acciones con el Bovespa, ya que la Bolsa no necesita la plata, sino que prefiere convertirse en uno de los dueños minoritarios del Bovespa.

"Yo no sería vendedor si no es por un canje de acciones. Es una estrategia, ya que el socio más razonable que podemos tener en América latina es Brasil en cuanto a sinergia y operatividad en común con Byma, aunque tenemos que tener autorización del consejo de la bolsa para vender bloques de acciones, pero desde ya no vamos a incidir en el mercado", subraya Gabbi, que lleva 51 años dentro de la centenaria institución, casi el doble que los 30 años que Pinto estuvo en el Bovespa, que le mandó a Adelmo una carta amistosa al jubilarse.

"La Argentina fue uno de los mercados más importantes de América latina, que cayó en los últimos años con la ley de mercado de capitales que implementó el gobierno anterior, que fue muy hostil a los mercados, pero ahora estamos en un momento de plena expansión", vaticina.

Antes de fin de mes Byma saldrá a oferta pública, y su patrimonio es de $ 3000 millones, pero Caja de Valores ganó $ 700 millones el año pasado y el Merval $ 150 millones (si se le descuenta los $ 443 millones del Banco de Valores, que está fuera de Byma, y los $ 350 millones por la mitad de Caja de Valores). Por lo tanto, entre Merval y Caja ganaron $ 850 millones. Si se multiplica su price earning por diez, por ejemplo, su valuación sería de $ 8500 millones. Hoy vale por su flujo de fondos, pero una vez que cotice, en Bolsa hay diferentes formas de valuarla, y su precio debiera irse para arriba. Al subir la acción de Byma, sube también su valuación y la última se vendió a un precio récord de $ 38 millones.

La Bolsa tenía 40% de Byma, pero ya vendió el 5% a sus socios y empleados, con lo cual le resta el 15% a vender antes de fin de año. Podría vender 10% y luego otro 5% más adelante, seguramente a un valor superior, y a otro player, o directamente en el mercado.

Las normas de CNV dicen que ningún accionista puede tener en forma directa o indirecta, individual o conjuntamente, una participación mayor al 20% en un mercado, pero o hay ninguna aclaración con respecto a entidades extranjeras, con lo cual para Bovespa también aplica el 20% como máximo, así que legalmente podría comprar más que el 10% inicial.

La vaca lechera

Así denominan en la jerga financiera a la Caja de Valores, por ser la única depositaria que efectúa la custodia de valores negociables, tanto públicos como privados. A fin de mes, cualquier minorista podrá entrar como accionista, ya que la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de las acciones de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma), que engloba a la Caja, la Bolsa y el Merval. En rigor, Byma concentrará todos los pasos de la industria, a partir de una integración vertical donde se incluirá la transacción, la liquidación, la custodia, el pre y post negociación.

Por lo pronto, habrá cambios en el organigrama del sistema bursátil. El presidente de Caja de Valores, Claudio Pérès Moore, será el presidente del Grupo Financiero Valores, ya que en Caja quedará como presidente el mismo que en Byma, Ernesto Allaria, hasta hoy titular del Merval. El vice del Byma será Nicky Caputo, el ‘hermano del alma’ de Mauricio Macri, mientras que Luis Alvarez (hasta hoy secretario del Merval) será el vice de Caja. En el directorio del Grupo Financiero Valores quedarán Mario Rossi, Nicolás Scioli (hermano del ex gobernador), Miguel Carril e ingresará Sebastián Salaber Blaquier, hoy director dentro del Grupo Clarín.