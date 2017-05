Ni exclusión ni división...¿provocación?

"...La solidaridad se transforma en un presupuesto del movimiento obrero, precisamente a causa que la clase trabajadora no es una unidad homogénea"... (Richard Hymann, "Power within Unions is concentrated at the level where collective bargaining is conductes’).

1 En nuestro país no son pocos quienes desearían dividir y cortar el eslabón de la vieja solidaridad, individualizando intereses. Prueba de ello, en ocasión de convocarse oficialmente a sindicatos para participar de acuerdos sectoriales, algunos medios y voceros, agraviando a la CGT y a las asociaciones confederadas, sostuvieron que aceptar el diálogo ofrecido implicaba excluir a la central de su ámbito operativo funcional y favorecer la división sindical. Con un exceso de ingenuidad e intenciones no muy claras, los expositores supondrían que al abrirse las negociaciones sectoriales, sin la CGT, los sindicatos aceptarían una negociación defensiva, con contenidos impuestos por empresarios y gobierno. Los denunciantes sostendrían que la CGT debía participar y al no ser convocada se consagraba su exclusión y se alimentaba una división. Hasta hoy no se conoce ningún rechazo sindical al dialogo sectorial ni queja de la CGT.

2 Los denunciantes de la supuesta exclusión y división sindical además de ingenuos parecieran desconocer la naturaleza orgánica-estructural de los sindicatos argentinos confederados y de las propias facultades de CGT. Olvidan que el poder sindical se conserva en el nivel en el que se negocian los convenios colectivos.

3 Las asociaciones profesionales argentinas no han delegado en la CGT la titularidad de su poder de negociación, que sabemos se ejerce mayoritariamente y se conserva a nivel de la actividad, sector y rama. Además, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las centrales europeas, a la CGT no se le concedieron estatutariamente derechos esenciales de representación en la concertación. Por ello podría decirse que la efectividad del accionar de CGT lo hace mas el liderazgo que el estatuto.

4 Al no haber delegación de parte de las Federaciones y Uniones en las negociaciones, mal podrían, en ejercicio de sus derechos, afectar los atributos y la acción de CGT y, además, lo que es peor, favorecer la división.

5 La falta de empoderamiento a la CGT , explican porqué, desde siempre, las múltiples disputas y divisiones producidas en CGT, hayan sido crisis de cúpula sin afectar, en demasía, la vida sindical de las Federaciones y Uniones asociadas y menos, aún, la vida laboral cotidiana de los trabajadores afiliados.

6Es por lo menos equívoco invocar debilitamiento de la CGT, derivado de las negociaciones sectoriales y es injuriante imputar a sindicatos participes de propósitos divisionistas.

Aceptar el dialogo sectorial, en ejercicio del poder de negociación que invisten, de manera alguna lesionan los sindicatos a la CGT en su actividad y representatividad.

Al margen de los resultados eventuales de las negociaciones, es imperioso y oportuno aclarar que la supuesta exclusión y maniobra divisionista de parte de los sindicatos respecto de CGT carecía de fundamentos.

"Si queremos que los trabajadores vean a los sindicatos con ojos nuevos, es preciso que los sindicatos no los miren con los ojos del pasado", decía un viejo dirigente sindical francés. Por ello, había que aclarar a tiempo los equívocos o la provocación.