Brasil lanza un plan de inversiones en obra pública por u$s 19.000 millones

En busca de una agenda positiva para contrarrestar las reformas impopulares en discusión en el Congreso, el gobierno da los toques finales al "Plan Avanzar", que sustituirá al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y prevé inversiones por u$s 18.600 millones hasta finales de 2018. La idea es transmitir un mensaje positivo y señalar que la economía salió del "modo en espera" y está en proceso de mejora.

Incluso con las restricciones presupuestarias, los recursos serán exclusivamente públicos y quedarán libres de eventuales contingencias. Asesores presidenciales señalaron que una de las principales diferencias de "Avanzar" será la transparencia en la información. No habrá contabilidad de desembolsos hechos por inversores privados en concesiones de infraestructura, aportes estatales, ni créditos de bancos públicos. Ese dinero, según señalaron, inflaban los balances del programa adoptado en las gestiones de los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rouseff.

Más de un tercio de las inversiones (u$s 7000 millones) irán al área de transportes. Se construirán carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. En algunos casos con nuevas estructuras, también se duplicarán los 2.300 kilómetros de carreteras, se dragarán al menos seis puertos y sumarán 1200 kilómetros de vías férreas.

Todas las obras serán entregadas, aunque parcialmente (por partes), hasta diciembre de 2018. Un ejemplo de esta metodología es la obra de canalización del eje norte del río San Francisco, un proyecto que fue relicitado a principios de este año. El aporte del programa Avanzar también englobará otros tres ejes: u$s 5000 millones para vivienda, saneamiento básico y movilidad urbana; u$s 4300 millones para defensa y u$s 2400 millones para salud, educación, recursos hídricos, cultura, turismo y deporte.

El documento fue presentado a diez ministros con algunas orientaciones: "Emprendimientos emblemáticos o de referencia política se sugieren, aunque no hayan sido iniciados o no tengan licencia aprobada", dice un fragmento del texto. El documento recomienda que, para el éxito del programa, los ministerios no deben incluir obras con riesgo de no ser finalizadas hasta 2018. El gobierno también pretende acelerar la tramitación de proyectos para la eliminación de cuellos de botella que retrasan la entrega de obras, como la Ley general de licencias ambientales y una legislación para facilitar expropiaciones.