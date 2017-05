Alberto Fernández: “Si la oposición sigue dividida Macri puede ganar las elecciones”

El dirigente del PJ porteño Alberto Fernández defendió hoy su decisión de asumir como jefe de campaña del ex ministro kirchnerista Florencio Randazzo y, al volver a pedir la unión del peronismo, advirtió que si se sigue “dividiendo la oposición”, el presidente Mauricio Macri “puede llegar a ganar”.

Fernández, quien hasta hace un tiempo integraba el Frente Renovador de Sergio Massa, ratificó la determinación de Randazzo de ir a las PASO para disputar candidaturas en territorio bonaerense y afirmó que Cristina Kirchner, quien mantiene el misterio sobre su eventual postulación, “es una dirigente muy importante” con quien “también tenemos que debatir”.



“El peronismo tiene que plantearse por qué perdió, qué cosas hizo mal”, alertó y aseveró: “Esa es la idea, no es sumarnos por sumarnos, sino sumarnos dando un claro debate a la gente. Debemos haber cometido algunos errores para que hoy Macri sea presidente”.



En diálogo con radio La Red, el ex jefe de Gabinete kirchnerista sostuvo que con Randazzo “hace mucho tiempo que veníamos hablando con una preocupación común: ver cómo se pueden unir fuerzas desde la oposición para ofrecer una alternativa a la gente que no sea ni volver al pasado ni quedarnos soportando el presente, sino que sea capaz de promover un futuro distinto”.



“Macri ha logrado unir a todas las fuerzas antiperonistas y nosotros tenemos a todo el peronismo disperso”, se quejó.



Fernández confirmó que, a sus obligaciones como candidato por el PJ porteño, aceptó sumarse como jefe de campaña de Randazzo en la provincia de Buenos Aires, “la madre de todas las batallas -dijo- como le gusta escribir al periodismo”. El ex ministro coordinador de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández expresó su aspiración de que entre Massa y Randazzo haya un acercamiento: “Hasta aquí es un deseo; es algo que tienen que reflexionar ellos y ver cómo lo hacen ellos”, deslizó.



“Tengo la mejor opinión de Sergio, he hablado con él ayer mismo”, contó e insistió en su prédica a favor de la “unidad del peronismo”.



El dirigente remarcó: “En la medida que nosotros sigamos dividiendo la oposición en diferentes sectores, sin duda, eso favorece a Macri. Porque Macri, con pocos puntos, si divide a toda la oposición, puede llegar a ganar”, reconoció.



“Tener una táctica distinta a la que Sergio presentaba en la Provincia era una diferencia que tenía con Sergio, un dirigente por quien tengo el máximo aprecio, con un enorme futuro y que tiene un presente importante”, manifestó.



Fernández justificó su alejamiento del Frente Renovador: “Yo no estoy rompiendo nada, estoy tratando de unir partes. Ojalá Sergio pueda en algún momento pensar como yo y pueda sumarse a algo, que entiendo que es imperioso, que es tratar de unir fuerzas”, manifestó.

Cuando se le preguntó si la idea de Randazzo es avanzar en una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires o ir a primarias, el ex funcionario insistió: “Estamos planteando ir a las PASO, claramente”.



“No sé qué hará Cristina, Cristina es una dirigente muy importante, es una dirigente que tiene mucha gente que confía en ella y que evidentemente ha hecho un gobierno que ha dejado un sector de la sociedad detrás de ella”.



“Pero el problema no es estar contra Cristina, es dar una oferta superadora; no creo que ninguna sociedad quiera alcanzar al futuro pensando en el pasado: al pasado hay que recordarlo para asumir experiencias, para tomar las cosas buenas y no hacer las cosas que se hicieron mal”, finalizó.