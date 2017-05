Manes no descartó ser candidato: “Lo pensaría”

El médico neurólogo Facundo Manes admitió hoy que “pensaría” la posibilidad de ser candidato en las elecciones, aunque aclaró que solamente lo haría “si es para formar parte de un proyecto para cambiar las políticas de Estado”.

“Ministro no. Nunca lo haría a nivel narcisista, por algo personal o egocéntrico. Si acepto un cargo público tiene que ser algo que me convenza que soy parte de un proceso histórico, no por el ego personal por una lista”, explicó.