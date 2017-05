Juez que dispuso inconstitucionalidad del 2X1: “El fallo de la Corte nos hizo ruido"

El juez del tribunal oral federal de San Juan Héctor Cortés, que dispuso la inconstitucionalidad del 2X1, sostuvo hoy que el fallo de la Corte Suprema encendió la alerta y precisó que tomaron la decisión del alto tribunal les generó “un ruido moral y jurídico”.

“Junto con los colegas que formamos el tribunal el fallo de la Corte nos hizo un ruido moral y un ruido jurídico. Esta ley terminaba beneficiando a los autores o cómplices de delitos graves y no a los autores de delitos comunes. Entonces dijimos si no se aplica a delitos comunes no se deben aplicar a delitos contra la humanidad”, subrayó.