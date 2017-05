Las ganancias de YPF cayeron 77,5% en el primer trimestre del año

La petrolera YPF ganó en el primer trimestre $ 192 millones, según los resultados que presentó ayer ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y la de Nueva York (NYSE). El número representa una reducción de 77,5% en la utilidad neta respecto al mismo período del año anterior.

Según informó la compañía, el Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) alcanzó los $ 16.826 millones en los tres primeros meses de 2017, con un aumento de 34,7% interanual. La utilidad operativa, en tanto, llegó a $ 4511 millones, con una suba de 178,8%.

En el comienzo del año, los ingresos de la petrolera ascendieron a $ 57.003 millones, un 21,5% más, "impulsados por los mejores precios que la compañía obtuvo en sus principales productos (naftas, gasoil y gas)", de acuerdo a lo que informó la empresa. Las inversiones, en tanto, totalizaron $ 11.950 millones y cayeron 18,9% y el flujo de caja operativo fue de $ 24.650 millones, con un crecimiento de 127,7%.

La empresa también informó que su producción total de hidrocarburos fue de 573.500 barriles diarios de petróleo equivalente (BEP por día), con una disminución de 6% interanual en crudo y un aumento de 2,8% interanual en gas.

Estos resultados están en línea con las otras petroleras, que exhiben una menor producción de petróleo (el año pasado cayó a niveles de hace 25 años) y una ascendente producción de gas, por el impulso que da el Plan Gas, mediante el cual el Estado subsidia con precios mucho más elevados que los internacionales (paga u$s 7,50 por millón de BTU, cuando en el mundo ronda los u$s 3/MMBtu.

Donde sí mostró buenas cifras la petrolera fue en el negocio downstream. Allí, según el informe, "los productos premium tuvieron un incremento de 9,8% en los volúmenes vendidos de Nafta Infinia y de 15,8% en Infinia Diésel, como así también un crecimiento aumento en el market share en naftas y diésel".

Los resultados de YPF llegaron luego de un pésimo 2016 para la compañía, en el que dio pérdida por primera vez en 20 años -incluso exhibió una buena performance financiera en la etapa en que Repsol controló sus operaciones-. El año pasado, anotó una utilidad neta negativa por $ 28.379 millones, que explicaron por un mal tercer trimestre y la caída en los precios internacionales del crudo (en febrero rozó los u$s 25 por barril y durante buena parte del año estuvo por debajo de los u$s 50.

Frente a este panorama, luce difícil que la empresa pueda tener mejores resultados en el actual período. Los precios en el mundo volvieron a estar cerca de los u$s 45 por barril (ayer cerró a u$s 46,20 en Nueva York y u$s 49 en Londres) y los analistas prevén que no superará los u$s 60 al menos hasta fin de año.

La acción de YPF en el Merval bajó ayer un 0,8% hasta $ 370. Los papeles de la petrolera se derrumbaron un 8% desde el miércoles pasado, desde su máximo en casi dos años y medio ($ 402). En Nueva York cerró a u$s 23,69, con resultados similares a los de Buenos Aires en los últimos días.