Vidal desplazó a Bressi de la cúpula de la Bonaerense tras otro caso de corrupción

Vidal había autorizado investigaciones internas contra el ex jefe policial

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal desplazó al jefe de la Policía de la provincia, Pablo Bressi, y designó en su reemplazo al comisario inspector Fabián Perroni, hasta ayer subjefe de la fuerza.

La noticia se conoció momentos después de la detención en Villa Tesei del comisario mayor Alberto Miranda, director de Prevención de Delitos contra el Automotor, con un bolso en el que se encontraron $ 200.000, lo que constituye otro presunto caso de coimas que sacude a la institución policial.

El jefe de la Bonaerense era fuertemente resistido, e incluso había sido denunciado por la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió por supuestos casos de coimas en la fuerza y vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, Bressi presentó su renuncia en una carta a la gobernadora Vidal y justificó su salida por "motivos estrictamente personales y profesionales".

El Jefe de la Bonaerense también recibió denuncias de su ex pareja, Viviana Figueroa, que lo había acusado por violencia de género, mientras que su ex esposa, Alejandra Monastysky, también lo había señalado por el mismo delito. "Me puso la pistola en la cabeza", dijo entonces Monastysky.

Más allá del apoyo que le dio Vidal puertas hacia afuera, la gobernadora había ordenado que se realizaran investigaciones internas en relación a estas acusaciones, mientras Bressi permanecía al frente de la policía. Ayer, sin que trascendieran resultados de la investigación, el comisario general requirió el pase a retiro, lo que sirvió a Vidal para descomprimir tensiones internas con Carrió, socia fundadora de Cambiemos, a pocas semanas del comienzo de la campaña electoral.

En su misiva a Vidal, el renunciante alegó "motivos estrictamente personales y profesionales", y recordó su carrera de más de 38 años en la fuerza.

"Ingresé a esta institución siendo muy joven y tuve la oportunidad y conciencia para realizar mi carrera sirviendo con responsabilidad y honor, asumiendo los deberes y obligaciones de las funciones que se me encomendaron, entendiendo que cada cargo reviste el compromiso diario de la función", escribió el ex jefe.

Bressi precisó: "Concluyo así una carrera iniciada en el querido Liceo Policial, dejando saldos positivos para la institución y teniendo la tranquilidad de haber desempeñado con compromiso y honradez la función policial". También vinculó su salida con un proceso de transformación dentro de la Bonaerense. "Los procesos de cambio están en marcha y no tengo dudas del éxito de su gestión para el bien de nuestra sociedad", remató en su carta.

La Policía Bonaerense será conducida por Fabián Perroni, quien hasta ayer ostentaba el cargo de subjefe de la fuerza. Perroni sirvió como jefe de la DDI Mar del Plata entre 2010 y 2011, luego asumió la Departamental Conurbano Norte entre 2012 y 2013, y más tarde pasó a las departamentales de Almirante Brown, Lanús y Mar del Plata, antes de ser nombrado número dos de Bressi.