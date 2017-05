El Gobierno espera sumar alrededor de u$s 1400 millones en inversiones mineras

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, es optimista en que este año las inversiones mineras llegarán a los u$s 1400 millones entre el año pasado y éste, debido a que para el Gobierno se trata de un sector clave para el desarrollo económico del país y por las nuevas medidas que se tomaron para beneficiar la actividad como la quita de retenciones a la exportación.

Frente a los principales directivos de mineras que operan en el país, el funcionario abrió el festejo del Día de la Minería, que además ofició de apertura de la Exposición Arminera que se desarrolla esta semana en Buenos Aires. Dijo que ya "ingresaron 40 empresas mineras al país, muchas de las cuales retornaron después de haberse ido, lo cual marca la confianza que hay". Detalló que en 2016 se invirtieron u$s 220 millones en nuevos proyectos de exploración y que este año se espera superar los u$s 350 millones. Aseguró además que este año, las inversiones totales de nuevos proyectos y ampliaciones sumaran u$s 1400 millones y "esperamos para 2018, un salto de calidad y de inversión en proyectos ya prefactibilizados o factibilizados".

El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez, le puso un número a ese salto que espera el Gobierno. Proyectó que las inversiones se harán por u$s 1700 millones el año próximo y como representante de las mineras que integran la entidad enfatizó que "la minería debe ser parte de la Estrategia de las Mesas de Competitividad, política pública destinada a mejorar las condiciones de competencia de los sectores definidos como estratégicos. Ya vemos distintos acuerdos que bajan costos, incentivan la inversión y generan nuevos puesto de trabajo para la producción en el sector petrolero y en la construcción". Para Álvarez, "resta una última puntada: la cohesión entre Estado, industria y gremio, en un clima ideal de recuperación de la confianza entre nosotros mismos".

De hecho, en el sector se esperaba que en relación al Día de la Minería el Gobierno anunciara el Acuerdo Federal Minero que hace más de un año discute el sector. Pero algunas ideas y vueltas en los últimos días por cuestiones técnicas que no conformaron a todos los protagonistas del convenio hicieron que el anuncio se retrase. Aranguren aseguró que "el nuevo acuerdo está simplemente sujeto a coordinar agendas de los gobernadores y del Presidente. Va a estar listo en las próximas semanas, porque la Argentina necesita inversiones y las inversiones necesitan un marco sostenible en el tiempo. El consenso es la única forma de generar una auténtica política de Estado".

Al ser consultado sobre si es necesario contar con la firma de la totalidad de los gobernadores, dado que algunas provincias se oponen a adherir como Chubut principalmente, el ministro dijo que "el que no quiere puede no hacerlo, pero el acuerdo se cierra igual". Coincidió el secretario de Minería, Daniel Meilan, que en diálogo con El Cronista aseguró que en este tipo de negociaciones "nadie impone todo lo que desea", en relación a puntos que generaron cruce de opiniones entre empresas y provincias como la inclusión de aranceles móviles dependiendo del valor de los commodities que pedían los privados pero no se incluyó en el texto.

También estuvo presente el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que habló del peso que la minería tiene en su provincia. "El 70% de las exportaciones sanjuaninas son extraídas de la minería y el aporte de esta actividad en el PBI provincial es del 40%", aseguró.

Justamente San Juan fue uno de los temas centrales entre los empresarios por la incierta continuidad de las operaciones de Barrick en Veladero, luego de que la Justicia impusiera el freno en las operaciones por el último incidente ocurrido. En Barrick esperan que hacia fin de mes se conozca la decisión de aprobar o no el plan de reingeniería presentado por la empresa para seguir operando. Está proyectada una inversión de u$s 500 millones para realizar esas obras.

En el evento, se habló además de la nueva estrella del sector: el litio. Aranguren dijo que hay tres proyectos nuevos en etapa de construcción, cinco prospectos avanzados y más de 25 prospectos en exploración inicial o media".

El ministro adelantó también que "se está avanzando con los distintos ministerios de Transporte, Obras Públicas y Vivienda, en un plan de infraestructura minera que permitirá reactivar la explotación de distintos materiales y facilitar obras claves para nuevos emprendimientos. También estamos gestionando líneas de créditos internacionales para el fortalecimiento institucional que requerirá el nuevo acuerdo federal minero, la nación, las provincias y los municipios".

Ocho empresas se sumaron al plan de "autocontrol"

Durante el festejo del Día de la Minería ayer se firmaron las primeras adhesiones al plan llamado HMS (Hacia una minería sustentable), que impulsa la Cámara de Empresarios Mineros de Argentina basado en un programa de la Asociación Minera de Canadá (MAC) que procura garantizar las acciones responsables de las empresas mineras en el área de influencia de sus comunidades a través de sus indicadores específicos, para comparar sus prácticas a las que realizan en otros países. Fueron ocho las empresas que firmaron en este primer tramo: Burgwardt Minera, Cámara de la Piedra de Buenos Aires, Cámara Minera de San Juan, Compañía Minera Piuquenes, Desarrollo de Prospectos Mineros, Gold Corp Cerro Negro, Minera Argentina Gold y Pan American Silver Argentina.