Darío Turovelzky: "La TV abierta es la locomotora de todo el tren de la industria de los medios"

En un evento en el que se insistió tenazmente en la "sinergia" que se va a implementar entre las marcas de Viacom, Nickelodeon, MTV, Paramount Channel y Comedy Central, con su actual adquisición, El Cronista dialogó con Darío Turovelzky, Director de Contenidos Globales de Viacom International Media Networks (Cono Sur) sobre las novedades en términos de contenidos y la situación de la industria en general.

–¿Cuando se van a ver los cambios en la pantalla?

–Esa es la gran duda, inclusive para la gente del canal al principio cuando se dio la compra de Viacom. Pero la esencia de cada canal va a seguir estando. Y Telefe va a seguir siendo el canal de la familia. Lo que sí, en esta integración, en esta sinergia de marcas, es donde podemos encontrar nuevas posibilidades, ya que tenemos todas las audiencias, desde los más chiquitos con Nick Jr hasta los mas grandes con Paramount Channel. La masividad de una televisión abierta como Telefe combinada con la televisión paga que apunta a diferentes targets, puede dar otras oportunidades, para audiencias, para los anunciantes, para las plataformas.

–¿Ya notan cambios en términos de audiencia?

–En estos cinco meses ya se notaron cambios. El bloque infantil a la mañana incrementó nuestra audiencia tanto en Telefe como en Nickelodeon y Nick Jr. Al tener estos dos últimos sus contenidos en la pantalla de Telefé después se reflejó en esos canales. Porque nosotros además hacemos un "cross promotion". Por otra parte, en relación al reality "Despedida de Solteros", nosotros teníamos un "apéndice" del programa en MTV que se llamaba "After hours", que empezaba enseguida que terminaba el programa en Telefe mostrando lo que pasaba en la casa, y esto le generó un incremento del target de un 500% entre las 12 y la 1 de la mañana de público local. Lo que muestra el funcionamiento de la sinergia, ya que anunciar que continuaba en MTV generó una migración de espectadores importante. Son dos ejemplos de lo que empezamos a generar. Y se vienen proyectos de coproducción en ficción, para Paramount Channel, para Nickelodeon.

–¿La crisis económica resiente la pauta publicitaria?

–Sin dudas el país esta atravesando por un momento muy particular pero con potencial crecimiento, y se ve con buenos ojos la llegada de Viacom.

–Es una apuesta arriesgada la de Viacom de venir al país...

–Viacom es una empresa de contenidos, entonces esto de ser los dueños de los contenidos te permite distribuirlos alrededor del mundo, que los puedas poner en cualquier plataforma, porque ya no importa el canal, somos una compañía de contenidos multiplataforma. Un programa como "Amar Después De Amar", que sale en nuestro prime time, hace 13 puntos de rating. Ahora, el mismo capítulo lo ven 800 mil personas esa misma noche o al dia siguiente por nuestras plataformas digitales, entonces esto muestra que no baja el consumo de TV porque la gente vaya a ver otras cosas. En todo caso deberíamos encontrar un método en el que yo pueda sumar esas 800 mil personas con los 13 puntos.

–¿Los está afectando la migración de la audiencia a otras plataformas?

–Sería tapar el sol con las manos si uno dice que no, pero lo cierto es que hoy la televisión abierta es la locomotora de todo el tren de la industria de los medios. Es muy difícil encontrar hoy un contenido que por si solo, sin una comunicación masiva que sea el disparador través de la tv abierta, tenga tanto resultado.

–En lo que tiene que ver con los noticieros ¿va a haber modificaciones?

–Con la llegada de Roberto Mayo como cabeza de la gerencia de noticias estamos trabajando fuertemente para hacer un relanzamiento en breve en todas sus emisiones, desde lo editorial hasta lo escenográfico, sumado a que hoy en día el noticiero esta en el centro de la capital y que se viene a estas instalaciones de Martínez.

–¿Están evaluando la posibilidad de un canal en streaming?

–La verdad es que son estrategias que antes de la llegada de Viacom veníamos manejando, y con la llegada de Viacom y las puertas que nos abre, existen todas las posibilidades. En la industria en general están todos muy cautelosos en relación a armar plataformas digitales. Hoy el mayor ingreso viene de la TV abierta y de la distribución de las señales. No digo que no, pero es una estrategia que vamos a tener que elaborar juntos para ver hacia donde vamos, porque a lo mejor no es una OTT sino algo superador.